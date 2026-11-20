Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Žieduotoji ruonė į biologų globą pateko vasarą – bangų išmesta į krantą ir sunkiai sužalota.
„Diafragma yra pilvą ir krūtinę skirianti plėvė, kuri buvo praplyšusi. Pilvo organai buvo sukritę į krūtinės ląstą. Dėl tos priežasties gyvūnas negalėjo normaliai kvėpuoti“, – pasakoja veterinarijos gydytojas Vytautas Sabūnas.
Vis dėlto profesionalams operacija pavyko puikiai. Pjūvio vieta gražiai sugijo. Dažniausiai žieduotieji ruoniai gyvena Šiaurės jūroje, o kaip ši ruonė pateko pas mus, neaišku. Tai pirmas toks atvejis per 30 metų.
„Labai mes pamilome šitą gyvūną. Visiškai kitokio charakterio, kitokios elgsenos. Tikrai yra tie tarprūšiniai skirtumai. Retesnis gyvūnas nei pilkasis ruonis tikrai“, – sako Lietuvos jūrų muziejaus biologė Laura Lupeikaitė-Kuncienė.
Atsisveikinimas su ruone
Ir štai dabar biologas Pavelas išslaugytą, atsigavusią, 32 kilogramus sveriančią ir savarankiškai medžioti išmokusią ruoniukę paruošė kelionei atgal į jūrą.
Dėl priekrantės žvejų tinklų taip išslaugytus ruonius biologai jau daugelį metų vasaros pabaigoje paleidžia atviroje jūroje, tačiau lapkritį tai galima padaryti ir nuo kranto.
„Kontaktavome su žvejais ir sužinojome, kad šiuo metu tinklai nėra statomi. Bangos nėra tokios didelės, todėl gyvūnui, ilgai nebuvusiam jūroje, bus patogiau išplaukti“, – aiškina Jūrų muziejaus veterinaras Žilvinas Kleiva.
Pajutusi vandenį, ruoniukė sparčiai nurėpliojo į bangas ir, panašu, sutriko. Dar kurį laiką dairėsi tai į jūrą, tai į krante likusius ją išgelbėjusius žmones ir galiausiai pasiryžo nerti į vandenį. Biologai sunkiai sulaikė ašaras.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.