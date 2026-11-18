Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Streikuojantys mokytojai susitiko su Raminta Popoviene
Trečią mokytojų streiko dieną švietimo, mokslo ir sporto ministrė pagaliau rado laiko susitikti su protestuojančiais mokytojais. Į pačios pasirinktą susitikimui mokyklą Nemenčinėje Raminta Popovienė įeina be jai būdingos šypsenos.
„Kur jūsų šypsena? Jaučiat įtampą šiek tiek? – Nejaučiu, nes susitinku su mokytojais“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė.
Tačiau susitikime su mokytojais ministrės laukė ne vienas nemalonus siurprizas.
Ministrė norėjo, kad susitikimas būtų uždaras, tačiau mokytojai ne tik duris atvėrė žurnalistams, bet ir tiesiogiai jį transliavo. O ir pirmai kreiptis į mokytojus, kaip norėjo ministrė, profsąjunga neleido.
Pasisakyti ministrei streikuotojai leido tik pasisakius direktorei. Pradėjusi padėkomis mokytojams ministrė bandė paspausti streikuojančiųjų sąžinę.
„Šalia jūsų yra žmonės, kurie jums ir mums labai brangūs. Tai yra vaikai, vaikų tėvai, kurie irgi susiduria su tam tikrais keblumais. Turime visi galvoti ir apie mokymo programas“, – sakė R. Popovienė.
„Šiandien daug girdėjau, kaip jūs apeliavot į mūsų sąžinę, sąžinė sąžinė sąžinė. Noriu užtikrinti, ministre, su mūsų sąžine viskas labai gerai. Nes mes mylim vaikus ir su mūsų sąžine tvarkoj“, – kalbėjo viena iš mokytojų.
Įtampą nuimti ministrė bandė tikindama, kad ji su mokytojais yra viename laive ir juos supranta, bet vis tiek sulaukė nemalonių klausimų. Ministrė tikina, kad valdžia mokytojų algas didina kasmet – per porą metų padidės puse milijardo.
„Nežinau, ar mes galime pasakyti, kad tai nulis, tai nėra nulis, tai yra pusė milijardo eurų darbo užmokesčio“, – aiškino ministrė R. Popovienė.
„Kas mus skaudina, pamatyti statistiką tuos „didžiulius“ skaičius, kiek mes uždirbame, dar esame gėdinami, kiek daug uždirbame.“
Mokytojų streikas tęsis
Ministrė žada algas didinti pusaštunto procento, o mokytojai reikalauja dešimties. Esą tik tuomet valdžia artės prie pažado, kad mokytojų algos bus 30 procentų didesnės nei šalies vidurkis. Vis dėlto susitikime didesnių pinigų ministrė nepasiūlė.
„Tai yra tokios valstybės finansinės galimybės šiai dienai, tai visiškai nepriklauso nuo manęs“, – aiškino ministrė R. Popovienė.
„Tęsim streiką ir galvojam, kad tikrai pavyks susitarti“, – sakė švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
Mokytojai po susitikimo neslėpė nusivylimo:
„Truputėlį piktas, nes iš esmės nes nuo 209 metų streiko eilinį kartą su eiliniu ministru turiu galimybę išgirsti tokis mintis ir tokias žinias.“
„Ar tikėjausi daugiau? Tikėjausi daugiau. Labiausiai neramu, kad sprendimai nukeliami į kitą savaitę. Aš tikrai nenorėčiau streikuoti kitą savaitę, bet tą darysiu, jeigu reikės.“
Ministrė streikuotojams pažadėjo, kad tarpininkaus, jog jie kitą savaitę susitiktų su premjeru, tad streikas šią savaitę nesibaigs.
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