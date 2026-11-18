„Be abejo, mes palaikome ir kitas sritis, kurie kovoja ir turbūt irgi nori aiškių susitarimų, ir turbūt labai svarbu, kad ir jie pasiektų tuos susitarimus, tokiu atveju turbūt visi būtų ramūs, kad būtų aiškus biudžeto paskirstymo principas. Nes dabar matome dažnai ir lėšų švaistymą, girdite ir jūs apie visokius dvigubus atlyginimus ministerijose, vakarėlius ministerijose arba užkastus pinigus po medžiais“, – žurnalistams trečiadienį sakė A. Navickas.
„Manome, kad reikia tikrai labai atsakingai naudoti valstybės mokesčių mokėtojų pinigus, kad nepiktintų visuomenės, nes tai labai piktina mokytojus, kai matome, kad ir čekiukų skandalai, švaistomi pinigai, o mokytojams vis sako, kad neranda ir (mokytojai – BNS) neturi saiko“, – teigė profsąjungos lyderis.
Andrius Navickas: matome švaistomas valstybės lėšas, o mokytojams sakoma, kad jie neturi saiko
Taip jis kalbėjo prieš švietimo, mokslo ir sporto ministrės susitikimą Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijoje su neterminuotame streike dalyvaujančiais mokytojais.
Streikuojanti švietimo bendruomenė tikisi, kad susitikimo su ministre metu bus aptarti konkretūs pasiūlymai ir galimi sprendimai.
„Mes tai pasiruošę diskutuoti, kiek reikia ir jeigu ministrė tik sutiktų kuo greičiau išspręsti problemas ar susitarti dėl aiškių darbo užmokesčio skyrimo principų, nes ginčas ir streikas dabar kilęs pagrinde dėl to, tai kuo greičiau pavyktų susitarti, tai greičiau mokytojai galėtų grįžti dirbti“, – teigė A. Navickas.
„Mes visada linkę eiti į kompromisus ir svarbiausia, kad susitartumėme tą pagrindinį principą, dėl ko neaišku kiekvienais metais ir reikia mokytojams tai mitinguoti, tai streikuoti. Jeigu visgi būtų aiškus principas mokytojų darbo užmokesčio didinimo, tai visi būtų ramūs ir žinotų. Tai čia pats principas dabar ne pinigų kiekio, bet aiškios formulės, kuri būtų suprantama mokytojams, kaip apskaičiuojamas darbo užmokestis, koks ir kokiu principu jis didinamas“, – dėstė jis.
BNS rašė, kad pirmadienį LŠDPS pradėjo neterminuotą pedagogų streiką, į kurį įsitraukė apie 4 tūkst. pedagogų ir 220 mokyklų.
Profsąjunga reikalauja bent 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
LŠDPS teigimu, šiems reikalavimams įgyvendinti papildomai reikėtų 78,5 mln. eurų.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.
matome švaistomas valstybės lėšas, o mokytojams sakoma, kad jie neturi saiko
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