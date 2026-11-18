„Streikuojanti švietimo bendruomenė tikisi, kad susitikimo su ministre metu bus aptarti konkretūs pasiūlymai ir galimi sprendimai, kuriuos galėtų svarstyti švietimo bendruomenė. Mokytojai laukia aiškios pozicijos ir konkrečių žingsnių sprendžiant keliamus reikalavimus“, – teigiama Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) išplatintame pranešime.
Susitikime planuoja dalyvauti daugiau kaip 40 streikuojančių gimnazijos pedagogų, LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas su komanda ir kiti streikuojantys aplinkinių mokyklų mokytojai.
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką.
Pirmąją streiko dieną prie jo prisijungė daugiau kaip 220 švietimo įstaigų.
Pasak profesinės sąjungos, antroji neterminuoto švietimo darbuotojų streiko diena pasižymi didėjančiu streike dalyvaujančių švietimo įstaigų skaičiumi.
Pasak švietimo profesinės sąjungos vadovo A. Navicko, pedagogai tikisi, kad Vyriausybė reaguos ir greitai imsis spręsti mokytojų darbo užmokesčio klausimus.
LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą. Pasak A. Navicko, kitų reikalavimų profesinė sąjunga nekelia.
Tiesa, su profsąjunga praėjusią savaitę susitikusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė teigė, jog nepavyks įgyvendinti jų keliamo lūkesčio dėl didesnio pedagogų darbo užmokesčio augimo.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valdžios institucijos privalo išklausyti mokytojus. Kartu jis pabrėžė, kad galimi sprendimai dėl profesinės sąjungos keliamų reikalavimų turi būti priimami įvertinus valstybės finansines galimybes ir nedidinant valstybės biudžeto deficito.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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