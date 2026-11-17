„2021 ar 2022 metais buvo pasirašytas susitarimas ir jame yra numatyta 130 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio. 2024 metų paskutiniame ketvirtyje tas pasiekiamumas 130,7 proc. net buvo įvykdytas“, – antradienį LRT televizijos laidai „Dienos tema“ sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
„Tačiau (...) 2025 metais Valstybinė duomenų agentūra pakeitė visų darbo užmokesčio dirbančių žmonių skaičiavimo metodiką, taip pat ir mokytojų. Ir tas vidutinis darbo užmokestis (...) tiktai pagal metodiką pakrito, o šiaip realiai jis išliko toks pat“, – aiškino ji.
Teigė kalbėjusi apie tai su mokytojais
R. Popovienė teigė apie tai kalbėjusi su pirmadienį neterminuotą pedagogų streiką dėl atlyginimų didinimo pradėjusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininku Andriumi Navicku bei mokytojais.
„Bet čia yra toks biurokratinis paaiškinimas, kuris tikrai niekam neįdomus“, – pridūrė politikė.
Ministrės teigimu, dėl skirtingai interpretuojamų atlyginimų rodiklių reikėtų iš naujo diskutuoti su politinėmis partijomis ir profesinėmis sąjungomis, siekiant susitarti dėl bendro vertinimo ir galimų sprendimų.
„Matome, kad visi kalbame labai skirtingais skaičiais. Vieni kalba apie vidutinį darbo užmokestį, kiti kalba apie etato vidutinį darbo užmokestį, dar kiti kalba apie nacionalinį partijų susitarimą“, – sakė ji.
Be to, R. Popovienė dar kartą pakartojo, kad šiuo metu biudžete nėra papildomų lėšų atliepti streikuojančių mokytojų reikalavimus dėl atlyginimų augimo.
Ministrė trečiadienį susitiks su streikuojančiais pedagogais Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijoje.
BNS rašė, kad pirmadienį LŠDPS pradėjo neterminuotą pedagogų streiką, į kurį įsitraukė apie 4 tūkst. pedagogų ir 220 mokyklų.
Preliminariais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, Lietuvoje streikuoja apie 5 proc. mokytojų ir 3 proc. visų pedagoginių darbuotojų. Atskirose ugdymo įstaigose streikuojančių darbuotojų skaičius svyruoja nuo 1 iki 77.
Profsąjunga reikalauja bent 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
LŠDPS teigimu, šiems reikalavimams įgyvendinti papildomai reikėtų 78,5 mln. eurų.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.