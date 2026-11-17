Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja atrakino savo kabineto duris, tačiau šiandien į jį klegantys vaikai nesugužėjo,
„Kabinetas tuščias, mokinių nėra, mokytojų taip pat. Mokytojai streikuoja“, – minėjo Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja Reda Maknevičienė.
Mokytoja laiko negaišta – sėda taisyti mokinių darbų.
„Išnaudojame laisvą laiką, kurį po to galėsime skirti šeimai, nes atidirbę, kaip dabar mėgstama sakyti, 5 pamokas, arba 6 darbe, po to visa tai darome namuose po pamokų“, – sakė R. Maknevičienė.
Mokytoja Reda – turi 30 metų stažą ir metodininkės kvalifikaciją.
„Ir gaunu 1600 į rankas. Ar tai orus atlyginimas už vieną etatą, nes manipuliuojant skaičiais skelbiamas ne vieno etato įkainis, kadangi dauguma mokytojų šiais mokytojų trūkumo laikais dirba daugiau negu vienu etatu“, – aiškino R. Maknevičienė.
Mokytoja neslepia – net vaikai tyčiojasi iš mokytojų algų ir finansinių galimybių.
„Nu ką tu, vargšeli mokytojau, gali man parodyti. Aš buvau Niujorke, aš buvau Dubajuj, o tu čia sėdi su savo tūkstančiu su viršum“, – pridūrė R. Maknevičienė.
Mokytojai oriau gyventų, jei valdžia tesėtų prieš kelerius metus duotą pažadą, taip didinti algas, kas jos būtų 30 procentų didesnės, nei šalies vidurkis. Tačiau šiemet Švietimo ministerija jas kelti žada 7,5 procento, tai yra kiek daugiau nei šimtu eurų į rankas. Nepatenkinti tuo, kad atlyginimai didinami mažiau, nei žadėta, mokytojai jau streikuoja antrą dieną.
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje streikuoja 63 darbuotojai
„Vienas mokytojas į darbą grįžo ir viena pirmokų klasė ugdosi, na, o vienas naujai prisijungė. Prie esančių streike mokytojų“, – kalbėjo Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Zina Stripeikėnė.
Direktorė sulaukė tėvų skambučių ir laiškų, kad per streiką negali palikti vaikų vienų namie.
„Vaikai, kurių tėvai negali jais pasirūpinti, pradinio ugdymo vaikučiai gali atvykti į mokykla, jiems organizuojama priežiūra“, – tikino Z. Stripeikėnė.
Streiką rengiančios Švietimo darbuotojų profesinės sajungos pirmininkas dar vakar sakė, kad streiką pradėjo 220 mokyklų ir netrukus jų bus apie pusė tūkstančio, tačiau per parą padaugėjo vos keliomis.
„Dauguma, kurie ir streikuoja, prisijungė kelios Vilniaus rajono, berods keturios Vilniaus rajono mokyklos, Kupiškio mokyklose, tai dabar apie kelis šimtus mokyklų. Žinome, kad kitą savaitę Švenčionių mokyklos prisijungs“, – sakė profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
Švietimo ministrė sutinka susitikti su mokytojais
Švietimo ministerija sako iš savivaldybių gavusi informacijos, kad streikuoja mažiau, nei sako profsąjunga – ne 4 tūkstančiai.
„Streikuoja apie tris tūkstančius mokytojų iš 191 ugdymo įstaigos iš viso jų yra kartu su bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio tikrai virš tūkstančio“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Psichologiškai sunku, daugiausia moterys mokytojos tikrai daug nerimo, kartais būna priešiška savivaldybės, merų reakcija“, – kalbėjo A. Navickas.
Švietimo ministrė prabilo apie susitikimą su streikuojančiais mokytojais.
„Tai, ką išsako mokytojai man labai svarbu, dabar pagrindinis dalykas, ką planuoju, susitikti su mokytojais. Kaip tik po susitikimo su studentais paskambinsiu gerbiamam Andriui Navickui ir pabandysiu pasiderinti susitikimą“, – pasakojo R. Popovienė.
Anot ministrės, jei profsąjunga sutiks, susitikimas galėtų įvykti kad ir rytoj.
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