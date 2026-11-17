Toks pasilepinimas pinigais, pasak ministerijų vadovų, pagrįstas – esą darbuotojai atlieka naujas užduotis ir ruošiasi Lietuvos pirmininkavimui Europos Taryboje.
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Finansų ministerija su savo vedliu Taurimu Valiu priešakyje ragina drausmingiau valdyti viešojo sektoriaus išlaidas, bet kol kas savo ūkyje diržų nesiveržia. Pinigų lietaus ministerijos darbuotojai sulaukė dar rugsėjį ir buvo pamaloninti net dviem algomis.
Finansų ministerija išmokėjo kone dvigubas algas
Šių metų sausį–rugpjūtį vidutinis darbo užmokestis, „Sodros“ duomenimis, svyravo tarp 2 000 ir 2 400 eurų į rankas, o štai rugsėjį vidutinis darbo užmokestis Finansų ministerijoje siekė apie 4 300 eurų. Toks atlygis darbuotojams buvo didžiausias, kiek tik rodo istoriniai duomenys.
„Vieni piktinasi, kiti džiaugiasi“, – sakė T. Valys.
Tad kol vieniems ministerija liepia taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, savi motyvuojami dvigubomis algomis. Ministras T. Valys aiškina, kad darbuotojai piniginių malonių sulaukė po Valstybės tarnybos įstatyme numatytų tarpinių vertinimų, o ir darbuotojų motyvaciją esą reikia didinti.
„Nereikia sulyginti spanguolės su arbūzu. Kur tiesioginiai darbai susiję, krūvio padidėjimas, tam tikri personalo politikos elementai yra vienas dalykas“, – sakė T. Valys.
Itin solidžią Finansų ministerijos darbuotojų atlygio dalį sudarė ir priemokos už pasiruošimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Taryboje, tačiau kokius papildomus darbus ministerijos darbuotojai dirbo, ministras nežino.
„Pas mus yra 419 darbuotojų ir aš tikrai neketinu kiekvieno jų komentuoti, nes yra ir privatūs dalykai“, – tikino T. Valys.
Tik štai ministrui nepadidėjo niekas.
„Man tikrai niekas nepadidėjo ir neįmanoma man padidėti. Aš tik susimažinau savo pajamas“, – tikino T. Valys.
Didesnės algos išmokėtos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
O ir I. Ruginienės vadovaujamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdininkai rugsėjį galėjo pasidžiaugti net 40 proc. didesniu atlygiu. Šiemet šioje ministerijoje darbo užmokestis svyravo nuo 2 100 iki 2 400 eurų, o rugsėjį darbuotojai į rankas gavo 3 400 eurų.
„Kaip galima darbuotojams mokėti algas, ane? Nemokamai turi dirbti?“ – reagavo I. Ruginienė.
Esą ministerija taip pat ruošiasi pirmininkavimui.
„Darbo krūvis padidėja dvigubai, tam ir yra pirmininkavimui skiriamas biudžetas, ir žmonės turi gauti atitinkamą darbo užmokestį“, – sakė I. Ruginienė.
O ministerijoms lengva ranka didinant atlyginimus, premjeras Mindaugas Sinkevičius žada pasižiūrėti, ar tokia praktika nesikartoja kas mėnesį. Valdantiesiems ieškant būdų, kaip sumažinti kitų metų biudžete žiojėjantį 6 mlrd. eurų deficitą, ministras pirmininkas optimizmu netrykšta.
„Tikrai žinau, kad žmonės dirba ir viršvalandžius, neskaičiuoja savo sveikatos ir darbo laiko, bet, žinoma, kad tokia žinia, kada mes ieškome finansinių išteklių, papildomų pajamų į biudžetą, nenuteikia optimistiškai“, – sakė M. Sinkevičius.
Algos šoktelėjo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje
Tiesa, pinigų lietumi rugsėjį dar spėjo pasidžiaugti ir kitų ministerijų darbuotojai. Štai rugsėjį 45 proc. algos valdininkams šoktelėjo ir Edvino Grikšo valdomoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Į rankas darbuotojai užsidirbo apie 2 900 eurų.
Ministerija aiškina, kad sumažėjus darbuotojų skaičiui jie turi atlikti ne tik nacionalinius, bet ir krūvą papildomų – europinių darbų, mat Ekonomikos ir inovacijų ministerija turi paruošti trečdalį Lietuvos bylų (failų) pirmininkavimui.
„Neužmirškime, kad mes dirbame Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, su verslu, tai mūsų žmones geriausius nusivilioja tie verslai, tai mes turime palaikyti, tiesiog turime palaikyti, kad turėtume, kas dirba“, – pasakojo Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė.
Esą ministerija diržus jau ir taip susiveržė.
„Mes jau šiais metais ir pereitais metais sujungėme dvi institucijas, kaip žinia, ir Inovacijų agentūroje yra tikrai atlikta reorganizacija, tai mes jau tą darome“, – sakė G. Burokienė.
4 tūkstančius eurų algų vidurkį rugsėjo mėnesį taip pat viršijo Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijos.
Nuo kitų metų ministerijų darbuotojų, valstybės tarnautojų, taip pat ir Seimo narių atlyginimai padidės 2,5 proc. Taigi eilinio Seimo nario piniginė kiekvieną mėnesį pastorės beveik 160 eurų.
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