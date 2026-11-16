Ant į avariją pakliuvusio BMW automobilio – iškalbingos žymės: atkreipė visų dėmesį

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Eismo įvykis nutiko Vilniuje, Šeškinėje, per jį sudaužyti 3 automobiliai. Gelvonų gatvėje susidūrė BMW ir „Ford“ – pastarasis, smarkaus smūgio nublokštas, dar rėžėsi į „Bolt Drive“ platformos „Toyota“. Avarijos vietoje stovėjo ir ketvirtas automobilis – jį galimai apgadino per susidūrimą pažirusios šukės.
Į nelaimės vietą aiškintis aplinkybių iškviesti policijos pareigūnai. Žmonės per šį susidūrimą rimčiau nenukentėjo. Atvykus policijai paaiškėjo, kad eismo įvykio dalyviai yra blaivūs ir visi turi teisę vairuoti.
Nustatyta, kad „Ford“ vairuotojas bandė pasukti kairėn į kiemą. Priešpriešiais važiavę automobiliai, kaip pasakojo vairuotojas, sustojo jo praleisti. „Ford“ pradėjo sukti, tačiau priešpriešiais autobusų juosta atlėkė BMW ir įvyko smarkus susidūrimas.
Ant BMW automobilio – akį rėžiantys užrašai
Visgi pagal Kelių eismo taisykles „Ford“ vairuotojas privalėjo praleisti BMW, nors šis važiavo ir autobusų juosta. Anot liudininkų, BMW automobiliu važiavo 3 ar net 4 jaunuoliai. Žmonės iš karto atkreipė dėmesį į sudaužytą transporto priemonę – ji visa aprašinėta rusiškais įžeidimais ir net keiksmažodžiais, tarsi BMW vairuotojui taip būtų atkeršijusi apgauta moteris.
Aprašinėtą BMW vilniečiai jau buvo pastebėję kiek anksčiau. Spėliojama, kad teplionės gal net nėra moters kerštas – galimai vairuotojui paprasčiausiai trūksta dėmesio, jis nori būti pastebėtas ir automobilį aprašinėjo pats.
Naktį mieste vyko ir kelių policijos reidai. Per juos įkliuvo nemažai pažeidėjų, tačiau sunkiai apgirtusių vairuotojų pareigūnai nesustabdė.
Už lengvą girtumą Olandų gatvėje sustabdytai „Nissan“ vairuotojai gresia maždaug tūkstančio eurų bauda, veikiausiai metams bus atimta ir teisė vairuoti.
Dar viena lengvai apgirtusi vairuotoja buvo sučiupta Oslo gatvėje. Kiek mažiau nei promilę įpūtusi „Hyundai“ vairuotoja, kaip paaiškėjo, dar ir neturi teisės vairuoti.
Naktį kartu su policija vairuotojus tikrino ir pasieniečiai bei Migracijos departamento atstovai. Jie patikrino 250 vairuotojų. Pareigūnams įkliuvo tik vienas nelegaliai Lietuvoje gyvenantis ir dirbantis asmuo – Turkijos pilietis, dirbantis „Bolt“ pavežėju. Jo keleiviui naktį teko ieškoti kito taksi. Turkijos piliečiui įteiktas įpareigojimas iš Lietuvos išvykti per savaitę.
Dar trys vairuotojai buvo blaivūs, bet neturėjo teisės vairuoti – jie įkliuvo pakartotinai. Oslo gatvėje sustabdyto Uzbekistano piliečio „Volvo“ policija išvežė į saugomų automobilių aikštelę, ten pat išgabentas ir Olandų gatvėje sustabdyto Moldovos piliečio „Peugeot“. Paaiškėjo, kad pastarasis jau anksčiau buvo įkliuvęs, kai pareigūnams pateikė suklastotą vairuotojo pažymėjimą – dėl to jam pradėtas ikiteisminis tyrimas. Švitrigailos gatvėje buvo sustabdytas teisės vairuoti neturintis Ukrainos pilietis, policija į aikštelę išvežė jo „VW Caddy“.
Ukmergės gatvėje po vidurnakčio, pareigūnams tikrinant vairuotojus, vienas jų sukėlė nedidelę avariją. BMW pariedėjo nuo kalno žemyn ir užkliudė „Toyota“. Per smulkų susidūrimą apibraižyti buferiai. Paaiškėjo, kad atbulas pariedėjęs BMW vairuotojas buvo neblaivus – jis įpūtė kiek mažiau nei pusę promilės.
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