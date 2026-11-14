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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. JAV sustabdyti visi skrydžiai; Donbaso mainymas į NATO narystę; Penktadienį įvyko didesnė avarija

2026-11-14 18:25 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-14 18:25
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Amerikos oro uostus paralyžiavo didžiausias lėktuvų skrydžių sustabdymas nuo pat rugsėjo 11-osios teroro atakos prieš daugiau nei du dešimtmečius. Skrydžiai stojo dėl trikdžių pasenusioje oro eismo valdymo sistemoje. Amerikos pareigūnai sako, kad jai atnaujinimas, kainuosiantis mažiausiai 50 mlrd. dolerių. Penktadienis 13-oji vos nevirto košmaru ir laivybai Amerikoje – Misisipės upėje tanklaivis įsirėžė į keleivinį laivą su 180 žmonių.

Amerikos oro uostus paralyžiavo didžiausias lėktuvų skrydžių sustabdymas nuo pat rugsėjo 11-osios teroro atakos prieš daugiau nei du dešimtmečius. Skrydžiai stojo dėl trikdžių pasenusioje oro eismo valdymo sistemoje. Amerikos pareigūnai sako, kad jai atnaujinimas, kainuosiantis mažiausiai 50 mlrd. dolerių. Penktadienis 13-oji vos nevirto košmaru ir laivybai Amerikoje – Misisipės upėje tanklaivis įsirėžė į keleivinį laivą su 180 žmonių.

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Ukrainos prezidentas Zelenskis sako, kad šią savaitę vykusių derybų metu su amerikiečiais ir rusais – Vašingtono atstovai pirmą kartą iškėlė idėją Ukrainai mainais į narystę NATO aljanse atsisakyti Donbaso.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Ukrainos prezidentas sako, kad jei gaus konkrečias saugumo garantijas – dėl tokių mainų turėtų atsiklausti Ukrainos žmonių. Tuo metu europiečiai pagaliau susitarė, kas atstovautų bendriją derybose su Rusija.

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Penktadienio vakarą Vilniuje įvyko didesnė avarija: susidūrė keli automobiliai, vienas jų – rusiškais keiksmažodžiais ir įžeidimais aprašinėtas BMW. Naktį vyko ir policijos reidai, įkliuvo dvi girtos vairuotojos, vienas lengvai apgirtęs vairuotojas per reidą sukėlė smulkią avariją.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite straipsnio pradžioje.

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