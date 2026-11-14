TV3 Žinios. JAV sustabdyti visi skrydžiai; Donbaso mainymas į NATO narystę; Penktadienį įvyko didesnė avarija

Ukrainos prezidentas Zelenskis sako, kad šią savaitę vykusių derybų metu su amerikiečiais ir rusais – Vašingtono atstovai pirmą kartą iškėlė idėją Ukrainai mainais į narystę NATO aljanse atsisakyti Donbaso.
Ukrainos prezidentas sako, kad jei gaus konkrečias saugumo garantijas – dėl tokių mainų turėtų atsiklausti Ukrainos žmonių. Tuo metu europiečiai pagaliau susitarė, kas atstovautų bendriją derybose su Rusija.
Penktadienio vakarą Vilniuje įvyko didesnė avarija: susidūrė keli automobiliai, vienas jų – rusiškais keiksmažodžiais ir įžeidimais aprašinėtas BMW. Naktį vyko ir policijos reidai, įkliuvo dvi girtos vairuotojos, vienas lengvai apgirtęs vairuotojas per reidą sukėlė smulkią avariją.
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