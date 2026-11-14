Lietuvoje – nerimą kelianti statistika: automobilių gaisrų padaugėjo 12,4 proc.

Departamentas skelbia, kad per šiuos metus transporto priemonėse jau kilo 835 gaisrai, kai pernai per tą patį laikotarpį buvo užfiksuoti 743 gaisrai.
Pasak PAGD, šiemet gaisrų metu buvo sunaikintos ar sugadintos 689 transporto priemonės (125 – sunaikintos, 564 – sugadintos). Didžiausią jų dalį (74,4 proc.) sudaro lengvieji automobiliai.
Departamentas praneša, kad iš viso degė 512 lengvųjų automobilių, 43 traktoriai, kombainai ir kita žemės ūkio technika, 33 autobusai, troleibusai ir mikroautobusai, 31 krovininis automobilis, taip pat ir kitos transporto priemonės.
Pagrindinės gaisrų priežastys – transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (438), kiti gedimai (119), tyčinė žmonių veika – padegimai (38), kuro tiekimo sistemos gedimai (37), pašalinis ugnies šaltinis (22), savaiminis medžiagų užsidegimas (17) ir kitos priežastys.
26 transporto priemones gaisrų metu ugniagesiams pavyko išsaugoti.
Dažniausios gaisrų priežastys
Pasak PAGD, viena dažniausių gaisrų priežasčių – netvarkinga automobilio elektros instaliacija. Pažeista laidų izoliacija, susidėvėję elektros kontaktai, netinkamai sumontuota papildoma elektros įranga ar perkrautos elektros grandinės gali sukelti trumpąjį jungimą ir įkaitimą. Dėl to gali užsidegti laidų izoliacija, plastikinės detalės ir kitos degios automobilio medžiagos.
Taip pat nemažą pavojų kelia ir kuro tiekimo sistemos nesandarumas. Departamentas informuoja, kad dėl susidėvėjusių žarnelių, nesandarių jungčių ar mechaninių pažeidimų gali pradėti tekėti benzinas arba dyzelinas. Ant įkaitusių variklio ar išmetimo sistemos dalių patekę degalai gali užsiliepsnoti.
Automobilis taip pat gali užsidegti dėl perkaitusių stabdžių, turbinos, guolių ar kitų mechaninių komponentų. Gaisro riziką didina netinkamai atliktas remontas, nekokybiškos atsarginės dalys bei savavališkai įrengta papildoma elektros įranga, neatitinkanti saugos reikalavimų.
Anot PAGD, ypač sudėtinga gesinti elektromobilių gaisrus. Dėl mechaninių pažeidimų, perkaitimo ar vidinių gedimų baterijose gali prasidėti šiluminės reakcijos, sukeliančios gaisrą. Net ir nuslopinus liepsną, išlieka pakartotinio užsidegimo rizika.
Gaisrą gali sukelti ir žmogaus neatsargumas – automobilyje netinkamai laikomi degalai, degūs daiktai, rūkymas, nesaugiai naudojami elektros prietaisai ar bandymai techninius gedimus pašalinti nesilaikant saugos reikalavimų.
PAGD duomenimis, gaisrai transporto priemonėse sudaro 11,4 proc. visų gaisrų.
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