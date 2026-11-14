Perspėjimas vairuotojams – šiame kelyje lauks eismo ribojimai

Virš Vilniaus pietinio aplinkkelio montuojant šiaurinės viaduko dalies perdangos sijas ir siekiant sumažinti to poveikį eismui, darbai organizuojami etapais, o didžiausią įtaką transporto srautams turintys darbai suplanuoti savaitgalį, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.
Šeštadienį nuo 7 val. iki 17 val. bus visiškai uždarytas transporto priemonių eismas po viaduku kelyje Vaidotų–Vilniaus kryptimi, o sekmadienį tokiu pat metu – Vilniaus–Vaidotų kryptimi. Transporto srautai abiem dienomis bus nukreipiami apylankomis.
Viešasis transportas važiuos įprastai
Minėtomis dienomis viešasis transportas važiuos įprastai, bet galimi 20, 28, 29, 59, 62, 68 maršrutų autobusų vėlavimai.
BNS rašė, kad 6,5 mln. eurų vertės Gariūnų viaduko rekonstrukcija pradėta kovą, „Via Lietuvos“ užsakymu darbus atlieka statybos bendrovė „Tilsta“.
Dabartinis viadukas griaunamas, o jo vietoje bus pastatytas naujas statinys. Viaduko plotis nesikeis – jame ir toliau bus po dvi eismo juostas kiekviena kryptimi.
Statant naują viaduką pirmiausia tvarkoma pietinė pusė, vėliau – šiaurinė. Darbus planuojama baigti kitų metų vasarą.
Per parą viaduku vidutiniškai pravažiuoja apie 44 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 4,6 tūkst. sudaro sunkiasvoris transportas.