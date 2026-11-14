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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Perspėjimas vairuotojams – šiame kelyje lauks eismo ribojimai

2026-11-14 08:42 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-14 08:42
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Dėl automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos šeštadienį bus uždarytas eismas kelyje po viaduku Vilniaus kryptimi, sekmadienį – Vaidotų kryptimi.

Transportas (BNS nuotr.)
GALERIJA (16)

Dėl automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos šeštadienį bus uždarytas eismas kelyje po viaduku Vilniaus kryptimi, sekmadienį – Vaidotų kryptimi.

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Virš Vilniaus pietinio aplinkkelio montuojant šiaurinės viaduko dalies perdangos sijas ir siekiant sumažinti to poveikį eismui, darbai organizuojami etapais, o didžiausią įtaką transporto srautams turintys darbai suplanuoti savaitgalį, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

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Šeštadienį nuo 7 val. iki 17 val. bus visiškai uždarytas transporto priemonių eismas po viaduku kelyje Vaidotų–Vilniaus kryptimi, o sekmadienį tokiu pat metu – Vilniaus–Vaidotų kryptimi. Transporto srautai abiem dienomis bus nukreipiami apylankomis.

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Viešasis transportas važiuos įprastai

Minėtomis dienomis viešasis transportas važiuos įprastai, bet galimi 20, 28, 29, 59, 62, 68 maršrutų autobusų vėlavimai. 

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BNS rašė, kad 6,5 mln. eurų vertės Gariūnų viaduko rekonstrukcija pradėta kovą, „Via Lietuvos“ užsakymu darbus atlieka statybos bendrovė „Tilsta“.

Dabartinis viadukas griaunamas, o jo vietoje bus pastatytas naujas statinys. Viaduko plotis nesikeis – jame ir toliau bus po dvi eismo juostas kiekviena kryptimi.

Statant naują viaduką pirmiausia tvarkoma pietinė pusė, vėliau – šiaurinė. Darbus planuojama baigti kitų metų vasarą.

Per parą viaduku vidutiniškai pravažiuoja apie 44 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 4,6 tūkst. sudaro sunkiasvoris transportas.

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