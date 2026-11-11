Vilniuje atidaryta jungtis iš Ukmergės gatvės į Ozo gatvę

Skelbiama, kad nuo gruodžio 1 d. numatoma pertvarkyti Ukmergės ir Ozo gatvių sankryžos šviesoforinį reguliavimą. Įgyvendinus numatytus pakeitimus, čia nebeliks kairiojo posūkio ir senosios pėsčiųjų perėjos per Ozo gatvę. Pėstieji galės naudotis naujai įrengta perėja ties mokykla.
Vilniuje atidaryta nauja jungtis iš Ukmergės į Ozo gatvę
Savivaldybės teigimu, pietinės automobilių viaduko dalies atnaujinimas jau baigtas, o šiaurinės dalies darbų iki žiemos numatoma atlikti 70 proc. Žiemą transporto eismui planuojama naudoti visą viaduko plotį.
„Atidaryta naujoji jungtis yra pirmasis aiškiai matomas projekto rezultatas. Kartu sparčiai vyksta ir kiti darbai: rekonstruojamas viadukas, įrengiama požeminė pėsčiųjų perėja, tvarkoma inžinerinė infrastruktūra. Darbus vykdome pagal suplanuotą grafiką. Gruodžio viduryje jau bus atlikta maždaug pusė visų fizinių projekto darbų“, – pranešime cituojamas Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Nurodoma, kad Ozo gatvėje atlikta apie 80 proc. važiuojamosios dalies, pėsčiųjų ir dviračių takų dangų įrengimo darbų. Iki žiemos taip pat planuojama užbaigti šiam etapui numatytus požeminės pėsčiųjų perėjos betonavimo darbus. Nuo Kalėdų automobilių eismą Ukmergės gatve centro kryptimi planuojama nukreipti virš naujosios perėjos konstrukcijos.
Artimiausiu metu planuojama rekonstruoti Ozo ir Gelvonų gatvių sankryžą – pertvarkyti šviesoforinį reguliavimą, įrengti naujas dangas ir atnaujinti infrastruktūrą.
Kitąmet numatoma tęsti požeminės pėsčiųjų perėjos statybą ir Ukmergės gatvės rekonstrukciją, užbaigti šiaurinės automobilių viaduko dalies remontą, įrengti Šeškinės gatvės žiedinę jungtį bei suremontuoti Ukmergės gatvės atkarpą nuo Siesikų gatvės.
Taip pat planuojama pradėti naujo pėsčiųjų viaduko virš Ukmergės gatvės statybą.