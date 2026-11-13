Teismas pripažino, kad „Transrevis“ pagrįstai įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą

Regionų administracinis teismas lapkričio 11 dieną atmetė „Klaipėdos keleivinio transporto“ ir „Transrevio“ skundus, – įmonės prašė panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvadą.
„Išvada yra pagrįsta objektyviais duomenimis (...) Išvadoje adekvačiai, aiškiai ir pakankamai išdėstyti motyvai bei jų pagrindimas“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
Ginčas kilo dėl dviejų keleivių vežimo Klaipėdos mieste ir rajone sutarčių – VPT nustatė, kad buvo pakeista paslaugų pradžios data, ilgą laiką naudoti netinkami autobusai, o įsipareigojimų vykdymo kontrolė ir sankcijos neatitiko skaidrumo bei proporcingumo reikalavimų.
Rekomendavo nutraukti sutartis
Tarnyba taip pat įpareigojo „Klaipėdos keleivinį transportą“ įtraukti „Transrevį“ į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir rekomendavo nutraukti sutartis.
Tiek konkurso organizatorė, tiek jo laimėtoja teigė, kad VPT išvada buvo nepakankamai motyvuota, o įpareigojimai – nepagrįsti ir sunkiai įgyvendinami.
Tačiau teismas konstatavo, kad VPT vertinimas buvo teisėtas, išsamus ir tinkamai motyvuotas. Nustatyta, kad paslaugų pradžia kelis mėnesius buvo nukelta be aiškaus pagrindo ir sudarė „Transreviui“ palankesnes sąlygas.
„Neabejotinai ši sąlyga buvo reikšminga konkurencinė aplinkybė, galėjusi turėti įtakos tiekėjų sprendimams dalyvauti pirkime ir pasiūlymų turiniui“, – rašoma teismo nutartyje.
Be to, nuo 2024 metų gruodžio iki 2025 metų rugsėjo vidurio 60 proc. „Transrevio“ autobusų buvo nenauji ir ne elektriniai, įmonė praleido du papildomus terminus pašalinti šį pažeidimą.
Teismas taip pat pripažino, kad sankcijos įmonei apskaičiuotos neaiškiai, jų dydis neatitiko pažeidimų masto.
Teismas pabrėžė, kad keleivių vežimo paslauga susijusi su viešuoju interesu, todėl itin svarbu užtikrinti tinkamą kontrolę. Kartu teismas pažymėjo, kad tiekėjo įtraukimas į nepatikimų tiekėjų sąrašą savaime nereiškia pareigos vienašališkai nutraukti sutartis.
Bendrovė kol kas nėra įtraukta į minėtą sąrašą.
„Klaipėdos keleivinio transporto“ laikinoji vadovė Alina Mikalauskė BNS komentavo, kad teismo sprendimas ir jo pasekmės dar vertinamos.
„Sprendimo apskundimo klausimas dar nėra išspręstas. Dėl paslaugų teikėjo įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą bus sprendžiama įvertinus teismo sprendimo turinį ir vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis“, – BNS komentare teigė A. Mikalauskė.
„Sutarties nutraukimo klausimas taip pat bus sprendžiamas atsižvelgiant į teismo sprendimą, taikytinus teisės aktų reikalavimus ir sutarties sąlygas“, – pridūrė ji.
Dvi sutartys dėl keleivių vežimo su „Transreviu“ pasirašytos 2023 metais.
BNS rašė, kad ginčai dėl šio konkurso vyko ir anksčiau – jame dalyvavusi įmonė „Kautra“ 2023-aisiais siekė panaikinti „Klaipėdos keleivinio transporto“ sprendimus dėl dalyvių eilės bei nutraukti pirkimą. Klaipėdos apygardos teismas tuomet jos skundą atmetė.
„Kautra“ pirmojoje dalyje dalyvavo jungtinės veiklos sutarties pagrindu drauge su įmone „Klaipėdos paslaugos“ bei užėmė trečią vietą po laimėtojos „Transrevis“ ir „Ridvijos“, o antrojoje dalyje savarankiškai dalyvavusios „Kautros“ pasiūlymas atmestas.
Konkurse buvo renkamas keleivių vežėjas tarp uostamiesčio ir įvairių rajono gyvenviečių, tarp kurių – Gargždai, Priekulė, Svencelė, Vėžaičiai.