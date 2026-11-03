Vairuotojams – gera žinia: šiame mieste bus atnaujintas kelio ruožas

Rekonstruojamas kelio Molėtai–Anykščiai (Nr. 119) ruožas nuo 28,169 iki 36,056 km yra Skiemonių seniūnijoje, Anykščių rajone. Apie 7,9 km ilgio ruože susidėvėjusi asfaltbetonio danga, deformuoti kelkraščiai, vietomis neužtikrinamas tinkamas paviršinio vandens nuvedimas. Kelio važiuojamosios dalies plotis kai kur siekia vos 2,7 m.
„Vis dar turime krašto kelių, kuriuose du automobiliai sunkiai prasilenkia. Vienas tokių – Molėtų–Anykščių kelio ruožas. Jį išplatinsime, atnaujinsime dangą, sutvarkysime kelkraščius ir pasirūpinsime saugesniu pėsčiųjų bei dviratininkų judėjimu“, – antradienį išplatintame pranešime sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Kaip pranešė bendrovė, bus sutvarkyta ir sustiprinta žemės sankasa, atnaujinta vandens nuvedimo sistema – įrengti grioviai, lietaus nuotekų tinklai ir naujos pralaidos. Taip pat bus įrengtos dvi po 3 m pločio eismo juostos – po vieną kiekviena kryptimi, taip pat saugos juostos ir nauji kelkraščiai bei paklota nauja asfaltbetonio danga.
Be to, bus atnaujinta ir eismo infrastruktūra: rekonstruotos bei įrengtos autobusų sustojimo aikštelės, įrengti nauji kelio ženklai, horizontalusis ženklinimas, signaliniai stulpeliai ir apsauginiai atitvarai.
Pašilių gyvenvietėje numatyta įrengti 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių taką, uždarą lietaus nuotekų sistemą bei gatvės apšvietimą. Taip bus sudarytos saugesnės sąlygos gyvenvietėje judantiems pėstiesiems ir dviratininkams.
Projektuojamas ruožas
Projektuojant rekonstruojamą ruožą taip pat buvo ieškoma sprendimų, kaip išsaugoti prie kelio, maždaug ties 28-uoju kilometru, augantį ilgaamžį ąžuolą. Atsižvelgiant į jo vertę, projekte numatyta pritaikyti inžinerines priemones, leidžiančias medį išsaugoti.
Šiemet kelio ruože bus atliekami paruošiamieji darbai – nuimamas augalinis sluoksnis, šalinami eismo saugumui trukdantys menkaverčiai krūmai ir medžiai. Pagrindiniai rekonstrukcijos darbai bus vykdomi kitais metais, po technologinės pertraukos.
Darbus pagal sutartį, kurios vertė siekia beveik 9 mln. eurų su PVM, atlieka „Fegda“. Projektą parengė „SRP Projektas“. Darbus planuojama baigti iki kitų metų spalio.