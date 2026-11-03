Paskaičiavo, kada geriausia atostogauti 2027 m.: už tiek pat dienų gausite 168 eurais daugiau

LBAA apskaičiavo, kada 2027 m. bus finansiškai palankiausia atostogauti.
„Jei mėnesinė alga yra 2 000 eurų iki mokesčių, dirbate 5 darbo dienas per savaitę ir atostogaujate 10 darbo dienų, pasirinktas mėnuo gali pakeisti bendrą apskaičiuotą atlyginimo ir atostoginių sumą“, – pabrėžė asociacijos atstovai.
Kurį mėnesį 2027 m. geriausia atostogauti?
Anot LBBA, palankiausias 2027 m. mėnuo atostogoms – balandis.
„Atlyginimas kartu su atostoginiais sudarytų 2 090,91 euro, t. y. 90,91 euro daugiau, nei dirbant visą mėnesį“, – aiškino specialistai.
Kiek daugiau arba mažiau galima gauti, palyginti su 2 000 eurų mėnesine alga:
- Balandį: +90,91 euro;
- Kovą: +47,62 euro;
- Rugpjūtį ir gruodį: +43,29 euro;
- Rugsėjį: +28,41 euro
- Gegužę: +15,36 euro
- Birželį ir liepą: −14,88 euro
- Spalį: −29,30 euro
- Sausį: −47,62 euro
- Vasarį: −69,03 euro
- Lapkritį: −76,92 euro.
„Pasirinkimo „žirklės“ – nuo +90,91 euro iki −76,92 euro. Skirtumas tarp palankiausio ir nepalankiausio mėnesio – 167,83 euro iki mokesčių“, – paaiškino LBAA.
Kada 2027 m. priklausys didžiausi atostoginiai?
Asociacijos atstovai pridūrė, kad didžiausi atostoginiai už 10 laisvų darbo dienų 2027 m. priklausys kovą ir balandį (po 1 000 eurų).
Tuo metu mažiausi – spalį ir lapkritį, po 923,08 euro.
„Šis palyginimas taikomas, kai atlyginimas kiekvieną mėnesį vienodas, nėra priedų ar kitų vidurkį keičiančių išmokų, o ankstesni trys mėnesiai visiškai išdirbti. Kiekvienas mėnuo vertinamas atskirai, visas 10 darbo dienų atostogaujant tame mėnesyje. Visos sumos – iki mokesčių.
Jei atlyginimas padidėja, verta perskaičiuoti: kai atostoginių vidurkiui jau naudojami trys pilni mėnesiai su didesne alga, rezultatas gali būti palankesnis.
O tuomet belieka patikrinti, ar sutaupytų eurų nesuvalgys lėktuvo bilietai“, – aiškino asociacijos atstovai.
2027 m. – keturi ilgieji savaitgaliai
Pirmasis ilgasis savaitgalis prasidės vos sulaukus 2027-ųjų. Sausio 1-oji bus penktadienis, todėl įprastai nuo pirmadienio iki penktadienio dirbantys gyventojai galės ilsėtis tris dienas (sausio 1–3 dienomis).
Kito ilgesnio poilsio reikės laukti iki Velykų. 2027 metais jos bus švenčiamos kovo 28–29 dienomis (sekmadienį ir pirmadienį). Todėl gyventojai galės ilsėtis tris dienas iš eilės – kovo 27–29 dienomis.
Ilgiausias ilgasis savaitgalis laukia rudenį. Visų Šventųjų diena lapkričio 1-ąją bus pirmadienį, o Vėlinės lapkričio 2-ąją – antradienį. Dėl to penkių darbo dienų savaitę dirbantys gyventojai galės ilsėtis keturias dienas iš eilės (nuo spalio 30 iki lapkričio 2 dienos).
Paskutinis metų ilgasis savaitgalis bus per Kūčias ir Kalėdas. Kūčios 2027 metais bus penktadienį, pirmoji Kalėdų diena – šeštadienį, o antroji – sekmadienį. Taigi šventinis poilsis truks tris dienas (gruodžio 24–26 dienomis).
Viena atostogų diena – keturi laisvadieniai
2027 metais bus ir daugiau progų pasiilginti savaitgalį. Pakaks panaudoti vos vieną atostogų dieną.
Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, bus antradienį. Pasiėmus laisvą pirmadienį, vasario 15-ą, būtų galima ilsėtis keturias dienas (nuo vasario 13 iki vasario 16 dienos).
Panaši galimybė atsiras jau po kelių savaičių. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena kovo 11-ąją bus ketvirtadienį. Panaudojus vieną atostogų dieną penktadienį, kovo 12-ą, poilsis truktų nuo ketvirtadienio iki sekmadienio (kovo 11–14 dienomis).
Vasarą tokių progų taip pat bus dvi. Jonines švęsime birželio 24-ąją (ketvirtadienį), todėl pasiėmus laisvą penktadienį ilsėtis būtų galima keturias dienas (birželio 24–27 dienomis).
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną minėsime liepos 6-ąją (antradienį). Jei darbuotojas atostogų dieną pasiimtų pirmadienį, liepos 5-ą, poilsis truktų nuo liepos 3 iki liepos 6 dienos.