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TV3 naujienos > Verslas > Finansai

Netrukus netekus artimojo priklausys daugiau pinigų: štai kiek galėsite gauti

2026-10-31 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Netekus artimojo, galima gauti paramą laidotuvėms, o prireikus – ir palaikams parvežti iš užsienio. Nuo 2027 metų šios paramos dydžiai didės. Kiek ji sieks ir kur kreiptis?

Netektis, išmokos (nuotr. BNS / 123rf.com)
GALERIJA (5)

Netekus artimojo, galima gauti paramą laidotuvėms, o prireikus – ir palaikams parvežti iš užsienio. Nuo 2027 metų šios paramos dydžiai didės. Kiek ji sieks ir kur kreiptis?

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2027 metais laidojimo pašalpa didės nuo 592 iki 624 eurų.

Laidojimo pašalpa lygi aštuoniems bazinės socialinės išmokos dydžiams. Vyriausybė patvirtino, kad 2027 metais ši bazinė išmoka didės nuo 74 iki 78 eurų.

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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nurodo, kad vienkartinė pašalpa skiriama mirusįjį laidojančiam asmeniui. Pajamų ribos jai gauti netaikomos. Ji mokama mirus Lietuvos piliečiui, o įstatyme numatytais atvejais – ir užsieniečiui. Pašalpa nemokama, jeigu laidotuvės apmokamos valstybės arba savivaldybės biudžeto lėšomis.

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Dėl pašalpos reikia kreiptis į savivaldybę pagal mirusiojo arba besikreipiančiojo deklaruotą gyvenamąją vietą. Tai galima padaryti ir per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą – SPIS. Kreiptis reikia ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į pašalpą atsiradimo.

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Kada kompensuojamas palaikų parvežimas iš užsienio?

Didžiausia parama palaikams parvežti 2027 metais didės nuo 3 996 iki 4 212 eurų. Ji negali viršyti 54 bazinės socialinės išmokos dydžių.

Parama gali būti skiriama užsienyje mirusio Lietuvos piliečio palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidoms padengti. Dėl jos gali kreiptis palaikų parvežimą organizavęs asmuo, jeigu jis mirusiojo mirties dieną buvo jo artimasis giminaitis arba su juo bendrai gyveno. Kai tokių asmenų nėra, paramą gali gauti ir kiti įstatyme nurodyti žmonės, pavyzdžiui, pusbrolis, pusseserė, uošvis ar uošvė.

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Parama skiriama pagal faktiškai patirtas ir dokumentais pagrįstas išlaidas.

Šiai paramai taikoma pajamų riba. Vieno gyvenančio žmogaus arba vienam šeimos nariui tenkančios vidutinės mėnesio pajamos turi būti mažesnės nei trys valstybės remiamų pajamų dydžiai. 2027 metais ši riba didės nuo 699 iki 735 eurų.

Prašymą savivaldybei galima pateikti per 12 mėnesių nuo teisės į paramą atsiradimo. Dėl šios paramos taip pat galima kreiptis per SPIS.

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„Sodros“ išmokos – tik tam tikrais atvejais

Jei mirusysis gaudavo pensiją, jį laidojančiam asmeniui „Sodra“ papildomai išmoka vieno mėnesio pensijos dydžio sumą. Taip pat išmokama pensija už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta.

„Sodros“ biudžeto projekte numatyta, kad vidutinė išmoka mirusį pensijos gavėją palaidojusiam asmeniui 2027 metais siektų 607,46 euro, palyginti su 550,16 euro 2026 metais. Konkrečiam žmogui mokama suma priklauso nuo mirusiajam paskirtos pensijos.

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Atskira vienkartinė draudimo išmoka mirusiojo šeimai gali priklausyti mirus apdraustajam dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į darbą arba iš jo, taip pat dėl ūmios profesinės ligos. Įvykis turi būti pripažintas draudžiamuoju.

„Sodros“ biudžeto projekte numatytas vidutinis jos dydis didėtų nuo 92 116,60 iki 98 750 eurų.

Teisę į išmoką turintiems mirusiojo išlaikytiniams gali būti mokama ir periodinė draudimo išmoka. Jos vidurkis augtų nuo 394,34 iki 438,73 euro per mėnesį.

Tai projekte numatyti vidurkiai – konkrečios išmokos apskaičiuojamos individualiai.

indeliai.lt

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