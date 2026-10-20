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Išmokų už vaikus didinti nežada? SADM tai siūlo nukelti iki 2028 metų

2026-10-20 14:54 / šaltinis: BNS
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2026-10-20 14:54
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) numato vaikų priežiūros išmokų didinimą nukelti iki 2028 metų.

Vaiko pinigai BNS Foto
GALERIJA (5)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) numato vaikų priežiūros išmokų didinimą nukelti iki 2028 metų.

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Tai paaiškėjo antradienį, demokratams kitų metų valstybės biudžeto projekte neradus numatytų lėšų šiam tikslui.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Vaikų priežiūros išmokų didinimą SADM siūlo nukelti iki 2028 metų

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras socialdemokratas Tadas Vinokuras teigė, kad kuriamas naujas modelis, kaip turėtų būti apskaičiuojamos ir mokamos vaiko priežiūros išmokos, todėl reikia daugiau laiko jį parengti bei įgyvendinti.

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„Vaiko priežiūros pakeitimai yra vieni reikšmingiausių visame šeimos politikos priemonių pakete. Siūloma didinti ne tik išmokų dydžius, bet norime iš esmės keisti ir mokėjimo modelį, kuris suteiktų šeimoms daugiau lankstumo“, – sakė jis.

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Viceministro teigimu, tam būtina pakeisti teisinį reguliavimą, pritaikyti „Sodros“ informacines sistemas, užtikrinti tinkamą finansavimą, apmokyti „Sodros“ darbuotojus.

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„Siekiame, kad naujasis modelis veiktų sklandžiai ir šeimoms būtų aiškios jų teisės nuo 2028 metų sausio 1 dienos. Tokia planuojama įsigaliojimo data, bet galutinį sprendimą priima Seimas“, – sakė T. Vinokuras.

Pasak demokratų, valdančiojoje koalicijoje buvo sutarta, kad nuo kitų metų liepos įsigaliotų tvarka, jog, pasirinkę vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100 proc. buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnę nei keturi vidutiniai mėnesio darbo užmokesčiai (VMDU) dydžio. Dabar lubos siekia du VMDU.

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„Tai, kad tėvai, kurie ryžtasi auginti vaikus, turi gauti 100 proc. visos algos, nėra diskusijos. Ir labai keista, kad kitas brangias priemones svarstome, o šita priemonė atidedama“, – stebėjosi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Tomas Tomilinas.

Vaiko priežiūros išmokų didinimas buvo viena iš demokratų sąlygų prisidedant prie valdančiosios koalicijos.

indeliai.lt

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