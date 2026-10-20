Tūkstančiams gyventojų – išmokos už pasėlius: mokės iki 315 eurų už hektarą

Pagal Europos Sąjungos reglamentus išankstinės išmokos gali būti mokamos nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. 2026 m. išankstinių išmokų dalis negali viršyti 75 proc. visos pareiškėjui priklausančios paramos sumos.
„Šie metai žemdirbiams buvo kupini gamtos iššūkių, prie kurių prisidėjo ir išaugusios trąšų ir kuro kainos. Todėl labai svarbu, kad tiesioginės išmokos juos pasiektų kuo greičiau“, – sako žemės ūkio viceministras Kęstas Spūdys.
Kam mokės išankstines išmokas?
Išankstinės išmokos bus mokamos tiems pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai atitinka paramos skyrimo reikalavimus ir kuriems atliktos būtinos administracinės patikros.
Numatoma mokėti išankstines išmokas pagal šias tiesioginių išmokų intervencines priemones:
- papildomą pajamų paramą jauniesiems ūkininkams;
- papildomą perskirstomąją pajamų paramą tvarumui didinti;
- susietąją pajamų paramą už baltyminius augalus, cukrinius runkelius, vaisius, uogas ir riešutus, daržoves;
- ekologines sistemas.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad išankstinės išmokos nebus mokamos už tas veiklas ir ekologines sistemas, kurių patikros dėl atitikties reikalavimams dar nėra baigtos ir bus užbaigtos kitais metais. Tai apima tam tikras kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklas, pavyzdžiui, neariminę tausojamąją žemdirbystę ir tarpinius pasėlius per žiemą, ekologines sistemas „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“ bei tam tikras šlapynių tvarkymo veiklas.
Likusi paramos dalis bus mokama atlikus visas reikiamas administracines patikras ir nustačius galutinį pareiškėjui priklausantį paramos dydį. Išankstinių išmokų dydžius nustatančio žemės ūkio ministro įsakymo projektas šiuo metu paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Su projektu gali susipažinti suinteresuotos institucijos, įstaigos ir asmenys bei per nustatytą terminą iki spalio 9 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus.
Kokio dydžio bus išmokos?
Pagal pateiktą informaciją, ūkininkams numatytos įvairios išmokos už skirtingas žemės ūkio veiklas.
Jauniesiems ūkininkams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, būtų mokama 58,10 Eur už hektarą, o papildomos išmokos jauniesiems ūkininkams siektų 92,40 Eur/ha.
Taip pat numatytos išmokos už pajamas didinančias veiklas – nuo 56,10 iki 80,90 Eur/ha, priklausomai nuo ploto.
Už baltyminius augalus būtų mokama 30,10 Eur/ha, už plotus, kuriuose auginami rinkai skirti vaisiai ir uogos – 66,70 Eur/ha, o už vaisius ir riešutus – 202,60 Eur/ha.
Ekologinėms sistemoms taip pat numatytos skirtingo dydžio išmokos – pavyzdžiui, už „Ariamosios žemės keitimą pievomis“ – 166,50 Eur/ha, o už „Eroduotos žemės keitimą pievomis“ – 138,40 Eur/ha,
Be to, atskirai numatytos išmokos už tarpinius pasėlius, sertifikuotos sėklos naudojimą, trumpaamžių medingųjų augalų juostas, daugiamečių žolių juostas ir kitas ekologines veiklas.
Didžiausia išmoka sieks 315,60 Eur už ha ir bus skiriama už vaisius.