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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kelią Klaipėdos rajone nuklojo burokėlių masė – suskubo ne tik kelininkai, bet ir ugniagesiai: kas nutiko?

2026-11-05 15:25 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-05 15:25
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Klaipėdos rajone – burokėlių incidentas. Kelią nuklojo utilizuoti vežamos daržovės masė.

Ugniagesiai gelbėtojai (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)

Klaipėdos rajone – burokėlių incidentas. Kelią nuklojo utilizuoti vežamos daržovės masė.

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Kaip praneša portalas 15min, incidentas įvyko ketvirtadienio popietę Sudmanų kaimo ribose.

Kelią nuklojo burokėlių masė

Dėl susidariusių eismo sąlygų staigiai stabdęs sukvežimio su burokėlių kroviniu vairuotojas išvengė didelės nelaimės, tačiau kelių tonų daržovių masė slydo iš atvirtos transporto priemonės priekavbos taip, kad suknežino vairuotojo kabinos korpusą, praneša portalas. Laimei, žmonės ir kitos transporto priemonės nenukentėjo.

Burokėlius nuo kelio šalina kelininkai su asfalto buldozeriu, jiems taip pat padeda ugniagesiai gelbėtojai.

Pirminiais duomenimis, sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas su kroviniu važiavo į Kelmę.

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