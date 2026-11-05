Autobusais važiuosime perpus pigiau? Seime – naujas siūlymas

Vežėjams nuostoliai dėl to – apie 2,8 mln. eurų – būtų dengiami iš valstybės biudžeto.
Seime kelią skinasi laikina 50 proc. nuolaida tarpmiestinių autobusų bilietams
Seimas ketvirtadienį po svarstymo pritarė Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisoms, dėl kurių Seimas apsispręs lapkričio 10 dieną.
Už balsavo 62 Seimo nariai, prieš buvo keturi, o 12 susilaikė.
Konservatorius Aidas Petrošius piktinosi, kad nuolaidos keliauti autobusais įsigalios gerokai vėliau negu traukiniais.
Vyriausybė siūlo nuolaidą taikyti nuo pataisų priėmimo iki gruodžio pabaigos. Kompensuojamos bilieto kainos baze būtų laikoma rugsėjo 1-ąją buvusi konkretaus vežėjo kaina.
Nuo spalio 9 dienos tokia pat laikina nuolaida galioja ir traukinių bilietams.