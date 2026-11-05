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TV3 naujienos > Verslas

Įspėja visus vairuotojus: naudodami tokią kortelę turėsite reikalų su policija

2026-11-05 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 13:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Automobilių plovyklų tinklas „H2AUTO” įspėja apie augantį sukčiavimo atvejų skaičių – pastaruoju metu vis dažniau fiksuojamas neteisėtai papildytų plovyklų kortelių naudojimas. Bendrovė jau nustatė kelis galimai sukčiavimu užsiimančius asmenis ir bendradarbiauja su policija, šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Specialistai perspėja, kad į nemalonią situaciją gali patekti ir nieko neįtariantys vairuotojai, panaudoję neteisėtai papildytą kortelę, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tunelinė plovykla

Automobilių plovyklų tinklas „H2AUTO” įspėja apie augantį sukčiavimo atvejų skaičių – pastaruoju metu vis dažniau fiksuojamas neteisėtai papildytų plovyklų kortelių naudojimas. Bendrovė jau nustatė kelis galimai sukčiavimu užsiimančius asmenis ir bendradarbiauja su policija, šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Specialistai perspėja, kad į nemalonią situaciją gali patekti ir nieko neįtariantys vairuotojai, panaudoję neteisėtai papildytą kortelę, rašoma pranešime žiniasklaidai.

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Pasak „H2AUTO” operacijų vadovo Justino Buterlevičiaus, pastaruoju metu pastebimas didėjantis bandymų naudotis padirbtomis plovyklų kortelėmis skaičius.

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„Fiksuojame vis daugiau atvejų, kai mūsų plovyklose bandoma atsiskaityti neteisėtai papildytomis kortelėmis. Mūsų sistemos leidžia identifikuoti tokias korteles ir jas operatyviai užblokuoti. Be to, galime nustatyti, kokia transporto priemonė buvo plaunama naudojant konkrečią kortelę. Šie duomenys padeda aiškinantis galimus sukčiavimo atvejus“, – pasakoja J. Buterlevičius.

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Anot jo, bendrovė aktyviai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, kurioms perduodama tyrimui reikalinga informacija. Policijos tyrimas jau vyksta, nustatyti keli galimai neteisėtu kortelių platinimu užsiėmę tinklai.

„Į tokius atvejus reaguojame nedelsdami. Neteisėtai papildytos kortelės blokuojamos, o surinkti duomenys perduodami policijai. Neteisėtas kortelių gaminimas ir platinimas nėra nekaltas būdas pigiau pasinaudoti paslauga – tai nusikalstama veika, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė“, – pabrėžia operacijų vadovas.

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Kaip apsisaugoti nuo sukčių?

Pasak J. Buterlevičiaus, vairuotojai turėtų būti ypač atsargūs, jeigu kortelę įsigyja iš nepažįstamų asmenų, gauna dovanų ar pasiskolina, nežinodami, iš kur ji gauta.

„Žmogus gali nė neįtarti, kad naudojasi neteisėtai papildyta kortele. Tačiau mūsų sistemoje toks naudojimas užfiksuojamas, galime identifikuoti ir transporto priemonę, kuriai buvo suteikta paslauga. Informacija perduodama policijai, kuri aiškinasi aplinkybes ir nustato, ar kortele pasinaudojęs asmuo yra susijęs su galimu sukčiavimu. Todėl norime paraginti vairuotojus būti atidžiais ir nepasitikėti neaiškios kilmės pasiūlymais“, – sako jis.

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Siekiant išvengti galimų nemalonumų, bendrovė primena, kad plovyklų korteles galima įsigyti tik oficialiais kanalais – plovyklų kasose arba bendrovės interneto svetainėje. Internetinėje parduotuvėje užsakytos fizinės kortelės klientams siunčiamos paštu.

„Jeigu kortelę gavote dovanų ar įsigijote iš kito žmogaus, rekomenduojame pasiteirauti, kur ji buvo pirkta. O jeigu kyla bent menkiausių abejonių, visada galima susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo centru. Patikrinsime kortelės duomenis ir padėsime įsitikinti, kad ja naudotis saugu“, – pataria J. Buterlevičius.

Anot operacijų vadovo, sukčiavimo prevencija ir bendradarbiavimas su teisėsauga bus tęsiami, siekiant apsaugoti bendrovės klientus ir užtikrinti sąžiningą naudojimąsi paslaugomis.

indeliai.lt

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