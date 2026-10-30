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TV3 naujienos > Verslas

Nuo lapkričio 1-osios – dideli pokyčiai „Regitroje“: štai kas turės laikyti praktikos egzaminą

2026-10-30 09:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 09:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 1 d. įsigalioja Seimo priimtos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, pagal kurias norintys gauti teisę vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius (AM kategorijos transporto priemonę) privalės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą.

Lapkričio 1 d. įsigalioja Seimo priimtos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, pagal kurias norintys gauti teisę vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius (AM kategorijos transporto priemonę) privalės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą.

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Iki šiol asmenims, norintiems vairuoti AM kategorijos transporto priemones, reikėjo išlaikyti tik teorijos egzaminą, o praktinių transporto priemonės vairavimo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas nebuvo privalomas.

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Pagal įsigaliosiančias naujas nuostatas, teisė vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius motociklus bus suteikiama ne nuo 15 metų, kaip šiuo metu buvo nustatyta, o nuo 16 metų. Tokiu būdu siekiama užtikrinti jaunų AM kategorijos transporto priemonių vairuotojų asmeninę atsakomybę už kelių eismo taisyklių pažeidimus.

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Remiantis galiojančiais teisės aktais, už administracinio nusižengimo padarymą atsako asmuo, kuriam iki administracinio nusižengimo padarymo buvo sukakę 16 metų. Taigi mopedų ir lengvųjų keturračių vairuotojams, kuriems KET pažeidimo metu nebuvo sukakę 16 metų, negali būti skiriamos Administracinių nusižengimų kodekse numatytos administracinės nuobaudos ar poveikio priemonės.

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Pasak pataisų rengėjų, šios transporto priemonės tapo labai populiarios tarp jaunimo, tačiau dažnai neatsakingas, vairavimo įgūdžių neturinčių 16-mečių dalyvavimas eisme sukelia problemų kitiems eismo dalyviams bei kelia pavojų patiems šių transporto priemonių vairuotojams.

„Dažniausiai tai būna pirma transporto priemonė, todėl būtina suteikti tinkamus įgūdžius pradedančiajam vairuotojui, siekiant išvengti eismo įvykių ir pavojų, kurie gali grėsti kelyje“, – pažymi iniciatoriai įstatymo aiškinamajame rašte.

(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Regitra“

indeliai.lt

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