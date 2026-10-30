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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvai pristatyta pirmoji daugiafunkcė radarų sistema

2026-10-30 10:27 / šaltinis: ELTA
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2026-10-30 10:27
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Lietuvos kariuomenei pristatyta pirmoji daugiafunkcė radarų sistema „Thales GM200 MM/C“. Ji sustiprins kariuomenės nacionalinės divizijos kovinius pajėgumus ir padės laiku aptikti priešo netiesioginės ugnies sistemas, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Lietuvos vėliava (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (23)

Lietuvos kariuomenei pristatyta pirmoji daugiafunkcė radarų sistema „Thales GM200 MM/C“. Ji sustiprins kariuomenės nacionalinės divizijos kovinius pajėgumus ir padės laiku aptikti priešo netiesioginės ugnies sistemas, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

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Pasak ministerijos, sutarties vertė apima ne tik radarų įsigijimą, bet ir jų techninį palaikymą bei tolesnio tobulinimo galimybes.

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„Daugiafunkcė radarų sistema reikšmingai papildo nacionalinės divizijos pajėgumus. Ji padeda aptikti tiek priešo artilerijos pozicijas, iš kurių šaudoma, tiek FPV dronus, todėl didina mūsų karių apsaugą mūšio lauke. Tokios investicijos stiprina mūsų saugumą, nes priešo atgrasymas tampa efektyvesnis, o Lietuvos kariuomenė – geriau pasirengusi veikti kartu su NATO sąjungininkais“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Daugiafunkcė radarų sistema „Thales GM200 MM/C“ yra skirta priešo netiesioginės ugnies sistemų pozicijoms nustatyti. Priklausomai nuo pasirinktos konfigūracijos ir techninės įrangos, ji taip pat gali būti naudojama oro erdvės stebėjimui ir integruojama į oro gynybos sistemas. 

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KAM teigimu, veikdama kartu su kitomis žvalgybos ir ugnies paramos priemonėmis, sistema prisidės prie efektyvesnio divizijos pajėgumų panaudojimo ir geresnio karinių operacijų koordinavimo.

Radarų įsigijimas yra Lietuvos ir Nyderlandų bendradarbiavimo dalis, apimanti ne tik sistemų pristatymą, bet ir jų palaikymą bei tolesnį pajėgumų plėtojimą. 

Planuojama tęsti bendradarbiavimą su Nyderlandų gynybos ministerija techninės priežiūros ir palaikymo srityse, taip pat įgyvendinti nuolatinio sistemų tobulinimo programą. 

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