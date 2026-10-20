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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Planuoja keisti vairuotojų egzaminavimo tvarką: to nepadarius, laikyti neleis

2026-10-20 19:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 19:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje ruošiami svarbūs vairuotojų egzaminavimo tvarkos pokyčiai. Vidaus reikalų ministerija (VRM) pateikė derinti Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Lietuvoje ruošiami svarbūs vairuotojų egzaminavimo tvarkos pokyčiai. Vidaus reikalų ministerija (VRM) pateikė derinti Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

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Jame numatytos naujovės, be kita ko, susijusios su egzaminų registracijos tvarka ir praktinio vairavimo vertinimu.

Egzamino laikas bus rezervuojamas tik sumokėjus

Siūlomais pakeitimais numatoma, kad ateityje egzamino laikas būtų rezervuojamas tik po to, kai kandidatas sumokės nustatytą mokestį.

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VRM teigimu, tokio sprendimo prireikė dėl dažnų neatvykimų į egzaminus arba registracijų atšaukimo paskutinę minutę. Pastebima, kad ypač praktikos egzaminų vietos dažnai lieka nepanaudotos, nes kandidatai nėra linkę spontaniškai registruotis į staiga atsilaisvinusį laiką.

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Jeigu žmogus neatvyktų į egzaminą jo laiku, sumokėta įmoka būtų laikoma panaudota ir negrąžinama. Tikimasi, kad tai paskatins atsakingesnį kandidatų elgesį bei efektyviau išnaudos egzaminavimo pajėgumus.

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„Egzaminų vietos, kurias rezervavę egzaminuojamieji atšaukia registraciją likus mažiau kaip 24 valandoms iki egzamino, daugeliu atvejų lieka nepanaudotos, nes egzaminuojamieji nėra linkę spontaniškai rinktis tokios itin artimos egzamino datos ir laiko (ypač praktikos egzaminui).

Dėl šios priežasties egzamino įmokos, kurią sumokėjęs egzaminuojamasis neatvyksta į egzaminą, laikymas panaudota ir negrąžintina, siūlomas kaip lygiavertė priemonė, skatinti atsakingą egzaminuojamųjų elgesį bei sklandų egzaminavimo centrų darbą“, – rašoma siūlomų taisyklių pakeitimų lydraštyje.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Regitra“

Griežtesnis pavojingų klaidų vertinimas

Numatomi pokyčiai paveiktų ir praktinio vairavimo egzamino vertinimą.

Šiuo metu praktikos egzamino nutraukimas dažnai siejamas su tam tikru kritinių klaidų skaičiumi. Pagal siūlomą tvarką pakaktų ir vienos pavojingos situacijos, jei dėl kandidato klaidos atsirastų reali susidūrimo ar nuvažiavimo nuo kelio grėsmė, kurios nebūtų galima iš anksto numatyti ir užkirsti jai kelio.

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Dabar galiojančioje tvarkoje egzaminuojamojo daromų vairavimo klaidų daugetas numatytas kaip privaloma sąlyga, kuriai esant gali būti nutrauktas praktikos egzaminas.

„Tai yra ydinga, nes neatsižvelgiama į tai, kad egzaminuojamajam sukėlus pavojų bent vieną kartą akivaizdžiai pademonstruojamas neturėjimas pakankamų vairavimo įgūdžių užtikrinti, kad nekiltų reali susidūrimo ar nuvažiavimo nuo kelio grėsmė. Todėl siūloma atitinkamai patikslinti taisykles nustatant, kad egzaminas nutraukiamas, jei dėl egzaminuojamojo klaidos kyla reali susidūrimo (ar nuvažiavimo nuo kelio) grėsmė, kurios neįmanoma prognozuoti ir užkardyti iš anksto“, – rašoma siūlomų taisyklių pakeitimų lydraštyje.

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Ministerija pabrėžia, kad net vienas toks incidentas rodo nepakankamus vairavimo įgūdžius ir gali kelti grėsmę eismo saugumui.

Daugiau paslaugų persikels į internetą

Numatoma plėsti ir skaitmenines paslaugas. Naujoje tvarkoje siūloma, kad nuo 2027 metų daugelį veiksmų kandidatai atliktų nuotoliniu būdu.

Jeigu reikalingi duomenys bus gaunami iš valstybės registrų ir duomenų bazių, prašymą laikyti egzaminą bus galima pateikti internetu, o sprendimas dėl leidimo laikyti egzaminą bus priimamas automatiškai. Tokiu būdu sumažėtų būtinybė fiziškai vykti į padalinį vien dokumentų pateikimui.

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AM kategorijai privalomas praktinis vairavimo egzaminas

Vienas didžiausių pokyčių susijęs su AM kategorijos transporto priemonėmis. Iki šiol norint įgyti teisę vairuoti mopedą pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, tačiau pagal siūlomą tvarką atsirastų ir privalomas praktinis vairavimo egzaminas.

Projektas numato, kad norint įgyti arba susigrąžinti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones, reikės pademonstruoti praktinius vairavimo įgūdžius.

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Tikimasi, kad toks sprendimas leis geriau pasirengti eismui jauniausiems vairuotojams ir padės mažinti eismo įvykių riziką.

Teorijos egzaminus bus galima laikyti ir kitomis ES kalbomis

Siūloma aiškiai nustatyti, kad teorijos egzaminą bus galima laikyti tomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, kuriomis išversti egzamino klausimai.

Toks pakeitimas turėtų suteikti daugiau aiškumo Lietuvoje gyvenantiems kitų ES valstybių piliečiams.

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Daugiau teisių susipažinti su egzamino įrašais

Projektu taip pat siūloma koreguoti vaizdo įrašų peržiūros tvarką.

Atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pateiktas pastabas, būtų atsisakyta nuostatos, kad egzamino vaizdo įrašo kopija egzaminuojamajam negali būti teikiama. Taip siekiama užtikrinti didesnį atitikimą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams.

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Palengvinimai žmonėms su negalia

Naujoje tvarkoje numatoma, kad praktinį vairavimo egzaminą laikantys asmenys galėtų naudoti savo individualiai pritaikytą transporto priemonę, jeigu jos techniniai sprendimai leistų egzaminuotojui užtikrinti saugų egzamino vykdymą.

Taip pat būtų sudaryta galimybė naudotis „Regitra“ transporto priemonėmis, pritaikytomis fizinę negalią turintiems vairuotojams, jei tokias transporto priemones bus įmanoma išsinuomoti Lietuvoje.

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Kada įsigalios pakeitimai?

Didžioji dalis pakeitimų turėtų įsigalioti nuo 2026 m. lapkričio 1 d., kartu su atitinkamomis įstatymo nuostatomis. Tuo metu pakeitimai, susiję su informacinių sistemų diegimu ir elektroninių paslaugų plėtra, numatomi nuo 2027 m. sausio 1 d.

VRM vertinimu, naujos tvarkos įgyvendinimui papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.

indeliai.lt

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