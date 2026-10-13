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Teorijos egzanimą „Regitroje“ bandė laikyti už kitą žmogų: įtarimų šešėlis krito ir darbuotojai

2026-10-13 15:04 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-13 15:04
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Vykdydama vidaus kontrolę ir stebėdama egzaminavimo procesus „Regitra“ nustatė galimą sukčiavimo atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie galimo sukčiavimo atvejo galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja.

„Regitra“ (nuotr. Elta)

Vykdydama vidaus kontrolę ir stebėdama egzaminavimo procesus „Regitra“ nustatė galimą sukčiavimo atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie galimo sukčiavimo atvejo galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja.

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Spalio 12 d. į teorijos egzaminą atvykus asmeniui, dėl kurio buvo kilę įtarimų, „Regitros“ iniciatyva buvo pranešta policijai. Nors asmuo bandė pasišalinti, policijos pareigūnai veikė žaibiškai ir jį sulaikė. Atsakingi „Regitros” darbuotojai perdavė turimą medžiagą ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įmonė ir toliau bendradarbiaus su teisėsaugos institucijomis ir teiks visą tyrimui reikalingą informaciją bei medžiagą. Su galimai sukčiavusia darbuotoja darbo santykiai nutraukti.

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„Regitros“ egzaminų kontrolė padėjo užkirsti kelią galimam sukčiavimo atvejui

„Skaidri organizacija yra ne ta, kurioje niekada nepasitaiko pažeidimų, o ta, kuri geba juos pati nustatyti ir nedelsiant imasi veiksmų. Būtent tokią „Regitrą“ kuriame kasdien. Tokiems atvejams netaikome kompromisų, o nesąžiningam elgesiui organizacijoje vietos niekada nebus.

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Nuosekliai stipriname vidaus kontrolę ir šis atvejis patvirtina, kad mūsų taikomos priemonės padeda identifikuoti galimus sukčiavimo atvejus bei į juos reaguoti“, – sako „Regitros“ generalinė direktorė Ieva Tarailienė.

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Organizacijos vadovė dėkoja ir teisėsaugos institucijoms, kurios operatyviai reagavo ir profesionaliai atliko reikalingus veiksmus. Taip pat už nuolatinį bendradarbiavimą, konsultacijas ir pagalbą stiprinant organizacijos skaidrumą bei užkertant kelią galimiems pažeidimams.

„Regitra“ pabrėžia, kad sąžiningas egzaminavimo procesas yra būtina sąlyga užtikrinant, jog teisę vairuoti įgytų tik reikiamas žinias ir gebėjimus turintys asmenys. Todėl bet kokie bandymai apeiti nustatytą egzaminavimo tvarką yra netoleruojami, o nustačius galimus pažeidimus nedelsiant imamasi veiksmų.

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„Regitra“ kviečia pranešti apie galimus sukčiavimo atvejus

Įmonė taip pat kviečia gyventojus, turinčius informacijos apie galimus nesąžiningo egzaminų laikymo, tarpininkavimo ar kitus sukčiavimo atvejus, apie juos pranešti „Regitrai“ el. paštu [email protected] arba užpildžius specialią formą interneto svetainėje. Net ir iš pirmo

žvilgsnio nereikšminga informacija gali padėti nustatyti galimus pažeidimus ir užkirsti kelią panašiems atvejams ateityje.

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