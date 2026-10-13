Vairuotojams – netikėta naujiena: „Regitra“ pristatė naujus automobilių numerius

Anot „Regitros“ Komercinių paslaugų vystymo vadovės Jolantos Laurinavičienės, šiandien automobilis nėra tik susisiekimo priemonė. „Tai – ir asmenybės dalis, o dažnam ir būdas išreikšti save. Ne veltui automobilyje laikome savo asmeninius daiktus, viską susidedame patogiai ir kartu norime, kad jis atspindėtų mus pačius. Numerio ženklas yra dar vienas būdas išreikšti savo asmenybę ir su fantazija bei polėkiu pagalvoti kokia kombinacija geriausiai tiktų konkrečiam automobiliui papuošti“, – pasakojo J. Laurinavičienė.
Tikram bosui skirtas numerio ženklas
Šįkart ieškantieji išskirtinio derinio pirmiausia turėtų atkreipti dėmesį į BIG – anglų kalba tai reiškia „didelis“. Prie šių raidžių pridėjus skaičius 805, kur 8 primena raidę B, 0 – O, o 5 – S, gaunamas derinys, kurį galima perskaityti kaip „BIG BOSS“. Išsiskirti galima ir pasirinkus numerio seką BIG001, kuri automobiliui taip pat suteiks išskirtinumo.
Vizualiai įdomių numerio ženklų mėgėjams turėtų patikti OEO. Papildžius šį derinį tokiais pat simetriškais skaičiais, pavyzdžiui OEO101 ar OEO808, sukuriamas numerio ženklas, kurį akis pastebi iš tolo. Panašiai veikia ir OEE, kurį galima papildyti, pavyzdžiui, skaičiais 333, nes trejetas vizualiai primena apverstą raidę E.
Siekiantiems originalumo – OEM
Automobilių entuziastai tikrai pro akis neapleis OEM. Šis raidžių reiškia originalias gamintojo dalis, todėl OEM001 taps ženklu tiems, kurie vertina autentiškumą.
Įdomi šio ketvirčio ypatybė – porinės serijos. BDI ir BDY, BEI ir BEY, BFI ir BFY, BGI ir BGY skaitomos vienodai, tačiau rašomos skirtingai, todėl gali tikti porai ar šeimai, o numerio ženklas papildžius jį vienodais skaičiais, taps tarsi šeimos narių vizitine kortele.
„Šįkart serijos yra ypač dėkingos tiems, kurie mėgsta žaisti su raidėmis ir skaičiais: vienos leidžia užkoduoti žodį, kitos – sukurti simetriją, o štai trečios – susieti du šeimos ar įmonės automobilius. Visuomet įdomu matyti, ką iš tų pačių raidžių sugalvoja klientai ir dažnai jų idėjos pranoksta mūsų pačių“, – sako Jolanta Laurinavičienė.
Idėjos, kaip susikurti išskirtinį derinį
Skaičiai kaip raidės: 0 primena O, 1 – I, 3 – E, 5 – S, 8 – B. Taip BIG805 tampa „BIG BOSS“, OEO303 – vizualiai simetrišku „OEOEOE“.
Simetrija: OEO101, OEO111, OEO808, OEE333, OEE888.
Poriniai numeriai dviem automobiliams: BEI001 ir BEY002, BGI100 ir BGY200 – tas pats skambesys, skirtinga rašyba.
Nauja serija elektromobiliams
Elektromobilių savininkai galės rinktis numerių derinius iš naujos raidžių serijos EH su skaičiais nuo 0001 iki 9999. Pavyzdžiui, prie EH pridėjus 0001 numerio ženklą galima skaityti kaip šūksnį „EHOOO!“.
Naujos serijos M ir N kategorijų transporto priemonėms:
BDI, BDY, BEI, BEY, BFI, BFY, BGI, BGY, BIA, BIC, BID, BIE, BIF, BIG, BIH, ODV, ODZ, OEA, OEB, OEC, OED, OEE, OEF, OEG, OEH, OEI, OEY, OEJ, OEK, OEL, OEM, OEN, OEO, OEP, OER, OES, OET, OEU, OEV, OEZ.
Naujų derinių prekyba pirmiausia prasidės internetu
Patys pirmieji naujuosius derinius užsisakyti galės klientai, kurie naudojasi elektroninėmis paslaugomis ir teiks užsakymą internetu. Tikslius žingsnius, kaip rezervuoti norimą derinį, rasite čia.
Tai daryti bus galima antradienį, spalio 13 d., nuo 19 val., o kitą darbo dieną, t. y. trečiadienį, spalio 14 d., užsisakyti norimus numerio ženklus bus galima visuose „Regitros“ padaliniuose. Primename, kad vizitui padalinyje galite užsiregistruoti iš anksto ir būsite aptarnauti sutartu laiku.
Užsakytus numerio ženklus, kai jie bus pagaminti, internetu galėsite priskirti savo turimam automobiliui, o juos ir naują registracijos liudijimą pristatysime į paštomatą arba per kurjerį.
Primename, kad užsisakyti numerio ženklus gali ir tie, kurie dar tik planuoja įsigyti automobilį. Jūsų patogumui užsakytus numerio ženklus 1 metus nemokamai saugosime pasirinktame „Regitros“ padalinyje.