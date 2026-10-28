Pokyčiai nuo lapkričio 1-osios palies ir algas: siunčia žinią kiekvienam darbuotojui

„Darbo santykiai turi būti grindžiami aiškiomis taisyklėmis, pagarba darbuotojui ir galimybe susitarti. Šiais pakeitimais siekiame, kad darbuotojai turėtų daugiau garantijų, o darbdaviai ir darbuotojų atstovai – veiksmingesnių būdų kylančioms problemoms spręsti. Daugiau dėmesio skiriame kolektyvinėms deryboms, nes būtent jose galima rasti abiem pusėms priimtinus sprendimus. Kartu atsižvelgiame į kintančią darbo rinką ir poreikį lanksčiau susitarti dėl tam tikrų darbo sąlygų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Plačiau – SADM pranešime spaudai.
Įsigalioja aiškesnis ir teisingesnis individualių darbo santykių reglamentavimas
Delspinigiai. Įsigalioja didesnis delspinigių dydis: jis bus apskaičiuojamas pagal jau nustatytą formulę – vartotojų kainų indeksą, tačiau jį padauginus iš 5.
Darbo užmokestis. Prieš šventes sutrumpinus darbo laiką viena valanda, už ją darbuotojui paliekamas darbo užmokestis. Kai jo darbo užmokestis priklauso nuo darbo normų, už šią valandą mokamas vidutinis darbo užmokestis (VDU).
Atsiskaitymas nutraukiant darbo sutartį. Patikslinama, kad darbo užmokestis ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti 1 VDU, sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu susitariama dėl atsiskaitymo per 10 darbo dienų. Išmokų dalis, viršijanti 1 VDU, gali būti išmokama kitu šalių sutartu laiku, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos, jei toks susitarimas sudaromas atleidimo metu.
Darbo santykių nutraukimas. Plečiami darbo santykių nutraukimo, nesant darbo sutarties šalių valios, pagrindai – darbo sutartis galės būti nutraukta ir tais atvejais, kai darbuotojas neatitinka įstatymuose nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.
Taip pat keičiasi kitos nuostatos dėl darbo santykių nutraukimo, žalos atlyginimo, motinystės ir tėvystės teisių įgyvendinimo ir kt.
Daugiau lankstumo aukštos kvalifikacijos darbuotojams
Lankstesnės sutarties sąlygos. Bus daugiau lankstumo tais atvejais, kai darbuotojo darbo užmokestis yra ne mažesnis nei 2 VDU. Susiaurėja imperatyvių taisyklių, nuo kurių negalima nukrypti darbo sutartimi, sąrašas, išbraukiant darbo sutarties pasibaigimo ir minimalaus darbo užmokesčio nuostatas. Tikimasi, kad toks pakeitimas padidins darbo santykių lankstumą aukštą kvalifikaciją turinčių darbuotojų segmente, paskatins konkurencingesnį atlyginimų siūlymą, padės pritraukti ir išlaikyti talentus Lietuvoje.
Ilgesnis išbandymo terminas. Darbuotojams, kurių mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis nei 2 VDU, galės būti taikomas ilgesnis – iki šešių mėnesių – išbandymo terminas. Tikimasi, kad šis pakeitimas padės darbdaviams objektyviau įvertinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų tinkamumą, sumažins riziką dėl netinkamų sprendimų per trumpą išbandymo laikotarpį ir prisidės prie efektyvesnio personalo valdymo. Šiuo atveju taip pat išlaikomas darbuotojų apsaugos principas – išbandymo terminas negali būti pratęstas šalių valia, o darbuotojo teisinės garantijos išlieka.
Kolektyviniai darbo santykiai
Kasmetinės atostogos. Siekiant suteikti daugiau galimybių kolektyvinėse sutartyse susitarti kitaip, nei numato teisės aktai, įsigalioja tvarka, kad aukštesnėje nei darbdavio lygmens kolektyvinėje sutartyje, galės būti nustatytas trumpesnis – iki dviejų metų – terminas pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis.
Taip pat įsigalioja galimybė mokėti piniginę kompensaciją už kasmetinių atostogų dalį, viršijančią Darbo kodekse nustatytą minimalią trukmę už dvejų darbo metų laikotarpį. Tai skatins darbuotojus laiku naudotis atostogomis, mažins jų kaupimą ir prisidės prie efektyvesnio poilsio bei darbo laiko planavimo.
Nuotolinis darbas. Darbdavys privalės tenkinti tam tikrų kategorijų darbuotojų prašymus dirbti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai tai nėra galima dėl darbo organizavimo ar gamybos proceso, o ne dėl per didelių sąnaudų. Kolektyvinėse sutartyse įtvirtinama galimybė susitarti ir kitaip. Taip pat numatoma, kad kompensacijos už papildomas išlaidas, dirbant nuotoliniu būdu, gali būti reguliuojamos kolektyvinėse sutartyse, o ne tik individualiu susitarimu.
Plečiasi kolektyvinių sutarčių taikymas. Nacionaliniu, šakos ir teritoriniu lygmeniu sudarytų kolektyvinių sutarčių atskiros nuostatos bus taikomos visiems šią sutartį pasirašiusių darbdavių organizacijų narių darbuotojams, jei tai susitarta kolektyvinėje sutartyje.
Didesnis darbuotojų atstovų vaidmuo bei apsauga. Siekiant stiprinti socialinį dialogą, nustatomas darbuotojų atstovų dalyvavimas valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių valdybose. Aiškiai apibrėžta darbuotojų atstovų teisė kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus bei kitas kompetentingas institucijas dėl smurto ir priekabiavimo.
Už darbo teisės normų pažeidimą, kai kolektyvinis darbo ginčas kyla dėl teisės, baudos didinamos iki 10 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio (2026 metais – apie 11 530 eurų, vietoje iki šiol buvusių iki 3000 eurų).
Efektyvėja kolektyvinių darbo ginčų dėl intereso nagrinėjimas. Siekiant, kad efektyviau būtų nagrinėjami kolektyviniai darbo ginčai dėl intereso, sutrumpintas ginčo nagrinėjimo terminas: ginčų komisija ginčą turės išnagrinėti per 5 darbo dienas (vietoje iki šiol buvusių 10 kalendorinių dienų), o darbdavys savo atstovus į komisiją turės paskirti per trumpesnį 3 darbo dienų (vietoje iki šiol buvusių 5) terminą.
Taip pat nustatyta, kad tarpininkų darbas bus apmokamas valstybės, o ne pačių šalių lėšomis – tokiu būdu tikimasi padidinti tarpininkavimo paslaugų prieinamumą.
Streikų reguliavimas. Siekiant efektyvinti streikų reguliavimą, pailginta įspėjamojo streiko trukmė iki 4 valandų (vietoj 2 valandų). Šalims nesusitarus dėl minimalių paslaugų teikimo streiko metu, šias minimalias teiktinas paslaugas nustatys teismas.
Taip pat nustatyta, kad 3 mėnesius po streiko negali būti pablogintos streike dalyvavusių darbuotojų būtinosios darbo sutarties sąlygos, nustatyti aiškūs kreipimosi į teismą dėl streiko teisėtumo bei apskundimo terminai.