Po susitikimo su Kinijos delegacija – Sinkevičiaus žinia dėl diplomatinių ryšių

„Tai buvo Kinijos delegacijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos delegacijos susitikimas, kuris, manau, vyko sklandžiai. Buvo kalbamasi apie siekį ir interesą atkurti diplomatinio atstovavimo galimybes, kurios nutrūko 2021 metais. Manau, kad rezultatai yra sudarantys prielaidas, kad toks žingsnis gali būti įvykdytas. Kinijos pusė tuo suinteresuota, tuo suinteresuota ir Lietuvos pusė“, – žurnalistams teigė M. Sinkevičius.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kiek anksčiau teigė, kad susitikime su Kinijos delegacija aptartos galimybės taisyti Lietuvos ir Kinijos santykius, tačiau konkrečių sprendimų kol kas nėra
ELTA primena, kad Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė.
Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.