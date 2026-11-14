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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po susitikimo su Kinijos delegacija – Sinkevičiaus žinia dėl diplomatinių ryšių

2026-11-14 14:43 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-14 14:43
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Užsienio reikalų ministerijoje (URM) ketvirtadienį vykusio susitikimo su Kinijos delegacija rezultatai sudaro prielaidas atkurti diplomatinius Lietuvos ryšius su šia valstybe, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. 

Įtampa tarp Lietuvos ir Kinijos kaista: grūmoja, kad geriausia pamoka už ryšius su Taivanu Lietuvai būtų sankcijos (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (19)

Užsienio reikalų ministerijoje (URM) ketvirtadienį vykusio susitikimo su Kinijos delegacija rezultatai sudaro prielaidas atkurti diplomatinius Lietuvos ryšius su šia valstybe, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. 

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„Tai buvo Kinijos delegacijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos delegacijos susitikimas, kuris, manau, vyko sklandžiai. Buvo kalbamasi apie siekį ir interesą atkurti diplomatinio atstovavimo galimybes, kurios nutrūko 2021 metais. Manau, kad rezultatai yra sudarantys prielaidas, kad toks žingsnis gali būti įvykdytas. Kinijos pusė tuo suinteresuota, tuo suinteresuota ir Lietuvos pusė“, – žurnalistams teigė M. Sinkevičius. 

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Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kiek anksčiau teigė, kad susitikime su Kinijos delegacija aptartos galimybės taisyti Lietuvos ir Kinijos santykius, tačiau konkrečių sprendimų kol kas nėra

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ELTA primena, kad Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė.

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Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.

Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.

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