Dėl įstatymų neapibrėžtumo Lietuva prarado milijonines investicijas

Tuo metu, Vilniuje tokius gaminius gaminančios ir eksportuojančios bendrovės „Global Snus“ vadovo Tautvydo Kviliūno teigimu, dėl teisinio neapibrėžtumo bendrovė jau prarado galimybę gauti papildomas pajamas bei sukurti daugiau darbo vietų.
Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto klausymuose kalbėjęs T. Kviliūnas nurodė, kad šiemet du Švedijos projektai galiausiai pasirinko gamybą vykdyti Lenkijoje. Jo teigimu, dėl to bendrovė prarado galimybę per metus gauti apie 10 mln. eurų pajamų ir sukurti papildomas darbo vietas.
„Jie pasirinko lenkų gamyklą. O mes kaip įmonė maždaug praradome apie 60–80 palečių per mėnesį, kas sudarytų per metus maždaug apie 10 milijonų. Būtume galėję sukurti papildomas 16–20 darbo vietų“, – komitete sakė jis.
Tiesa, T. Kviliūno teigimu, bendrovė pritartų modeliui, kuris draustų prekybą Lietuvoje, tačiau leistų produkciją šalyje gaminti ir ją eksportuoti į kitas pasaulio valstybes.
„Iš esmės esame Europoje vienintelė šalis, kuri neturi reglamentavimo šitam produktui, šitai kategorijai. Tikrai pritartume Lietuvos siūlymui taikyti europinį modelį, kur būtų draudžiama prekyba Lietuvoje ir padaryta galimybė gaminti ir eksportuoti produktą į visą pasaulį“, – teigė jis.
Šiuo metu 2022-aisiais įkurta bendrovė turi vieną veikiančią gamyklą, kurioje dirba 206 darbuotojai. Per mėnesį pagaminama apie 4 mln. dėžučių produkcijos.
„Šiandien dienai turime vieną pilnai veikiančią gamyklą, kurioje dirba jau 206 darbuotojai. Į tą gamyklą buvo investuota maždaug apie 5 milijonai eurų“, – teigė įmonės vadovas.
Pasak jo, gruodį Vilniuje planuojama paleisti pirmąsias antrosios gamyklos gamybos linijas, o iki sausio ją pradėti eksploatuoti visu pajėgumu. Joje numatoma pagaminti dar apie 4 mln. dėžučių per mėnesį ir sukurti apie 150 darbo vietų.
„Per mėnesį sugeneruojame apie 4 milijonų eurų apyvartą. Pavasarį buvo priimtas sprendimas atidaryti antrą gamyklą, nes pirmoji (…) yra visiškai užkrauta ir nebeturime pajėgumų. Klientų daugėja, turime naujų partnerių, tačiau tam reikėjo papildomų pajėgumų“, – kalbėjo T. Kviliūnas.
„Kadangi iki 2029 metų Riešės gamyklos planas dar gana tolokai, nusprendėme Vilniaus mieste įsigyti antrą pastatą. Gruodžio mėnesį turėtume paleisti pirmąsias linijas, o iki sausio jau turėtume veikti visu pajėgumu“, – pridūrė „Global Snus“ vadovas.
Trečiosios gamyklos Riešėje pajėgumai galėtų siekti apie 25 mln. dėžučių per mėnesį, tačiau jos statybų pradžia priklauso nuo teisinio reguliavimo. Pasak T. Kviliūno, bendrovė jau įsigijo sklypą, pasirengė technologinius sprendimus ir sumokėjo rangovams, tad liko pradėti statybas.
Investicijų skatinimo agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis taip pat palaikė siūlymą keisti reguliavimą. Jo teigimu, šis projektas Lietuvai būtų išskirtinai naudingas, tačiau dėl kliūčių verslas gali pasirinkti investuoti kitose šalyse.
„Verslas, deja, (…) yra (…) kaip vanduo. Ten, kur yra barjerai, jis neprateka. Jis teka ten, kur tų barjerų nėra“, – sakė E. Čivilis.
NTAKD siūlomai pataisai kol kas nepritartų
Vis dėlto Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) patarėjas Rapolas Bernatonis teigė, kad departamentas Seime siūlomai pataisai kol kas nepritartų.
Anot jo, pakeitus įstatymą pagal siūlomą formuluotę galėtų atsirasti galimybė gaminti ir kitus tabako gaminius imituojančius produktus, kurie galbūt būtų pavojingi.
„Dabar yra suformuluotas projektas, (kuris – ELTA) atveria gamybą ir kitų produktų, kurie imituoja ir kurie galbūt būtų pavojingi“, – komiteto klausymuose sakė R. Bernatonis.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad pakeitus reguliavimą reikėtų numatyti, kas prižiūrėtų, kad eksportui gaminami produktai nepatektų į Lietuvos rinką.
„Pagrindinis klausimas būtų, kas tada kontroliuotų šitų gaminių nepakliuvimą į Lietuvos rinką?“ – klausė NTAKD atstovas.