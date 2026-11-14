Kėdainiuose – neįprasta avarija: automobilis rėžėsi į prekybos centrą

Kaip pranešė „Rinkos aikštė“, incidentas įvyko 16.30 val. greta Kėdainių geležinkelio stoties.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykis nutiko prekybos centre „Maxima“ prie geležinkelio stoties esančioje veterinarijos vaistinėje „VET1“. Po smūgio automobilis sustojo patalpoje, o iš lauko pusės matyti tik jo galas.
Kaip praneša „Rinkos aikštė“, vaistinės darbuotoja tuo metu buvo išėjusi iš patalpos ir nenukentėjo.
Pareigūnai aiškinasi eismo įvykio aplinkybes.
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