Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Gandas apie skaniąsias Aldonos spurgas pasklidęs po apylinkes. Vienam spurgų virimui Aldona naudoja litrą aliejaus. Išvirusi jame kalną spurgų aliejų panaudoja antrą kartą.
„O paskui supilu kompostan. Kažkur tai priima, aš irgi girdėjau. Dar vežiosiu, dar kokio velnio ieškosiu“, – sakė vilnietė Aldona.
Kalbinti vilniečiai su naudotu aliejumi elgiasi įvairiai.
„Esu pasiėmęs iš stambiagabaričių surinkimo aikštelių butelį ir įpilu, tiesą sakant per porą metų nesugebėjau jo pripildyti.“
„Žmona išvalo su rankšluostiniu popieriumi ir į šiukšliadėžę.“
„Į maišelius išpilame ir yra skirtingi konteineriai, kur galima įdėti, ten įdedame.“
„Aš į daržą išpilu, iš tikrųjų būtų gerai, kad kažkas rinktų tą aliejų.“
Gyventojai aliejų rūšiuoja skirtingai
Iš tiesų jau nuo vasaros pradžios sostinėje stovi kone 200 specialiai aliejui skirtų konteinerių. Tiesa, ne visi vilniečiai apie juos girdėję.
„Turiu nuo sulčių į butelius supylusi, dabar reikia išvežti, ir nežinau, kur man juos pristatyti.“
„Ar teko matyt, kad yra konteineriai specialūs aliejui? – Ne.“
„Supilame į stiklainiuką, išnešame ir išpilame į ta konteinerį. – Į konteinerį tiesiai pilat? – Taip.“
Nors kai kurie gyventojai įsitikinę, kad aliejų galima pilti tiesiai į specialų konteinerį, taip nėra. Jį reikėtų rinkti į bet kokį sandarų plastikinį butelį, ir kartu su aliejumi išmesti į konteinerį.
Sostinėje pastačius konteinerius aliejui, per pirmuosius tris mėnesius jo žmonės surinko beveik 4 tonas. Tai yra mažiau nei procentą per metus sostinėje į kanalizaciją išpilamo aliejaus kiekio.
„Apie 400 kilogramų per tris mėnesius surinkome Pilaitėje, Verkiuose, Antakalnyje surinkome apie 350 ir iki 300 Pašilaičiuose“, – pasakojo VASA atstovė Natalija Survila-Glebova.
Aliejus kemša vamzdžius
Aliejų sostinėje surenkančios įmonės direktorius atrakino vieną iš konteinerių. Jame yra visokių dalykų: maisto atliekų, bananų, popierių, šiukšlių, stiklo taros.
„Mes rūšiuojame mechanizuotai ir viena įranga yra skirta plastikui suspausti, išspausti aliejų, o visai kas kita yra stiklas“, – aiškino „Biomotorų“ vadovas Donatas Karanauskas.
Na, o ten, kur aliejaus konteineriai liko pustuščiai, juos pastačiusi įmonė kaltina ne žmones, o konteinerių stovėjimo vietą.
„Ar ji nepatogi privažiuoti, prieiti, ar ji pasislėpusi, nematoma vieta yra“, – svarstė D. Karanauskas.
Iš tokių vietų aliejaus surinkėjai konteinerius perkels į žmonėms patogesnes. Svarbiausia, anot atliekų tvarkytojų, naudoto aliejaus nepilti į tualetą ar kriauklę.
„Jis su laiku stingsta, limpa prie sienelių, tuomet vamzdynai siaurėja ir mes sakome, susidaro vamzdynų cholesterolis, tai kaip su žmogaus kraujagyslėmis“, – kalbėjo N. Survila-Glebova.
„Vilniaus vandenys“ dalijosi vaizdais, kaip atrodo riebalų sankaupos nuotekų vamzdynuose. Už užsikimšusių vamzdžių tvarkymą vilniečiai per metus sumoka apie 800 tūkstančių eurų, o aliejaus surinkimas į konteinerius žmonėms nekainuoja.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.