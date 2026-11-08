Planuojate drabužius išmesti į tekstilės konteinerį? Šiukštu nedarykite šių klaidų: „Matau, kad žmonės...“

Tačiau, kaip pastebi atliekų tvarkytojai, žmonės išmeta vis daugiau drabužių ir vis prastesnės kokybės, o rūšiuoti tekstilę moka ne visi.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Iš surūšiuotos tekstilės pagamins guolius beglobiams gyvūnams
Nors Vilniaus gyvūnų globos namuose Kaziukas gyvena erdviame narve su guoliu ir minkštu paklotuku, jis ilgisi šeimininkės ir kalbina kiekvieną priėjusį. Jam ir patiestas pledukas su širdutėm.
Pledukus turi visos prieglaudos katės. Šiuos patiesalus darbuotojai išplauna ir kloja darsyk. Nuo šiol Vilniaus gyvūnų namams rūpesčių dėl paklotukų nebus – juos tieks už tekstilės surinkimą atsakinga įmonė.
Štai pirmieji 75 kilogramai žmonių į tekstilės konteinerius suneštos patalynės ir pledų.
„Anksčiau mes tekstilę gaudavom iš pavienių žmonių, kurie tvarkosi savo spintas, dažniausiai pavasario rudens sezonu“, – sakė Vilniaus gyvūnų globos namų direktorė Agnė Žėbienė.
Tačiau žmonių suneštų pledų ir patalynės ne visuomet užtekdavo – prieglauda pirko paklotėlių pati, nes pas kai kuriuos augintinius jie ilgai neužsibūdavo.
„Kai kurie, kai įdedi, jie į tokius smulkius mažus gabalėlius sudrasko, kiti miega labai tvariai, gali miegoti ir mėnesį kitą, mes nuolat sutvarkom, skalbiam“, – pasakojo Vilniaus gyvūnų globos namų direktorė A. Žėbienė.
Prieglaudos talismanas Barbė vos tik pravėrus sandėliuko duris šauna prie čia pat sudėtų minkštų žaislų.
Ar vilniečiai rūšiuoja tekstilę?
Nenaudojamus minkštus žaislus, kaip ir patalynę bei drabužius žmonės gali rūšiuoti – mesti į specialius tekstilės konteinerius. Vilnietė Monika kaip tik atnešė visą maišą nebereikalingų drabužių.
„Iškeliavo vaikų rūbai, kurie yra išaugti ir metas buvo atlaisvinti spintas“, – sakė vilnietė Monika.
Klausiame vilniečių, ar jau įprato rūšiuoti tekstilę?
„Kur dedat drabužius, kur nebetinka, netinka Jums? – Nežinau, mama išmeta. – O kur meta? Nežinau.“
„Vaikų tai dažniausiai keičiam rotuojam, gaunam, atiduodam. – O suaugusių, savo rūbelius? – Šiaip tai stengiuosi į tekstilės konteinerius tikrai.“
„Žmona tvarko šiaip tai iš tikrųjų, pasako, kada jie susinešioja. – Ir atima? – Jo. – O kur deda, ką žinau, kur deda. Tikriausiai į šiukšliadėžę.“
„Surenku, atnešu čia, kur jau visiškai. Bet yra tokių, kur galima naudot, aš labai mėgstu kažkaip pastorėt, ar ne, vat kur tokius dėt? Irgi čia.“
Visa vilniečių sunešta tekstilė keliauja į įmonę, kur ją darbuotojai surūšiuoja.
„Praėjusiais metais vien „Ecoservice surinko apie 7 tūkstančius tonų tekstilės. Daugiau nei pusė to kiekio yra Vilniaus mieste. Šiemet mes jau surinkome virš 6000 tonų, tad kiekis yra didėjantis“, – pasakojo „Ecoservice“ tekstilės rūšiavimo vadovė Rasa Guobė.
Kaip teisingai rūšiuoti tekstilę?
Vis daugiau žmonių rūšiuoja tekstilę, bet ne visi tą daro teisingai.
„Matau, kad žmonės pasiima maišą, ir krato maišą į tekstilės konteinerį rūbus, ir aš sustoju ir informuoju, dėkite kartu su maišu“, – aiškino „Ecoservice“ tekstilės rūšiavimo vadovė R. Guobė.
Tačiau ne kiekvienas maišas tinka tekstilei išmesti.
„Čia yra maišelis, jis daugkartinio naudojimo, jis pirmiausia neužrištas ir jis nėra plastikinis. Nes jeigu tą maišą sulytų krovos metu, tai daiktai, kurie būtų viduje, jie irgi sudrėktų“, – rodė „Ecoservice“ tekstilės rūšiavimo vadovė R. Guobė.
Pradėjusi kraustyti į tekstilės konteinerį įmestą drabužių maišą Rasa pirmiausia randa kelnių, megztinį ir dėžutę su nagų laku, kuri neturėjo būti įmesta į tekstilės konteinerį. Taip pat neveikianti elektronika.
„Šias planšetes turėjo įmesti į elektronikos konteinerius, kurie būna ir prekybos centruose“, – pasakojo „Ecoservice“ gamybos padalinio vadovas Šarūnas Jakucevičius.
Tarp tekstilės darbuotojai randa ir kitų neįprastų radinių.
„Atrandam ir asmens dokumentų ir brangių pauošalų. – Deimantų radot? – Iki manęs jų neatnešė“, – sakė „Ecoservice“ gamybos padalinio vadovas Š. Jakucevičius
O štai į tekstilės konteinerį galite drąsiai mesti batus, tik būtinai surištus maišelyje, kad darbuotojams nereikėtų ieškoti bato antros poros, ir rankinukus.
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