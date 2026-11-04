Šaldytuvus Europoje galėjo atšildyti dirbtinis intelektas? „Tokiomis akimirkomis tiesiog norisi mesti darbą“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Praktiškai visas šaldytuvų turinys šioje parduotuvėje Belgijoje keliauja į šiukšlių maišus arba į vežimėlius. Čia ir picos, ir paruoštos mišrainės, mėsa ir pieno produktai. Prekybininkai visą atitirpusį maistą ketina išmesti.
„Tai neįtikėtina! Yra žmonių, kurie badauja. Niekada neįsivaizdavau, kad tai gali nutikti čia.“
Štai tokie padariniai po pirmadienio kibernetinės atakos, kai dėl neaiškių priežasčių dešimtyse Švedijos, Prancūzijos, Belgijos, Airijos parduotuvių šaldytuvuose vietoje minusinės temperatūros ėmė kaitinti pliusinė.
„Deja, visų prekių temperatūra pakilo virš 20 laipsnių Celsijaus, nors jos turėtų būti laikomos –20 laipsnių temperatūroje“, – pasakojo parduotuvės vadybininkas Mathieu Tilmanas.
Netgi netoli nuo mūsų, Estijoje, viena parduotuvė irgi fiksavo atšilusius šaldytuvus, bet atstatė temperatūrą per 10 minučių, tad nuostoliai ten mažyčiai. O kitur jie siekia dešimtis tūkstančių eurų.
„Kaip mes galime išmesti tiek daug maisto? Man tai tikrai kelia nerimą. Tokiomis akimirkomis tiesiog norisi mesti darbą, ir Dievas mato, kaip aš myliu savo darbą“, – pasakojo parduotuvės vadybininkas M. Tilmanas.
Kol kas neaišku, dėl ko taip galėjo nutikti. Spėjama, kad šaldytuvai atšilo, nes jų valdymo sistemos buvo pasenusios. Tačiau kas jas sugalvojo patikrinti? Vienas variantas – piktavaliai programišiai, antras – dirbtinis intelektas.
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