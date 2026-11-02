Belgijos politinė krizė gilėja: premjeras siūlosi trauktis, valdžia braška

Karalius sprendimą atidėjo ir paskyrė naują susitikimą penktadienį, pranešė karališkieji rūmai.
„Karalius kol kas nepriima sprendimo ir rytoj pradės derybas su valdančiąją koaliciją sudarančių partijų lyderiais. Karalius apgailestauja, kad nepavyko susitarti dėl patikimo, dabartinius iššūkius atitinkančio šalies biudžeto“, – sakoma pranešime.
B. De Wevero vadovaujamoje koalicijoje nesutariama dėl biudžeto karpymų ir mokesčių didinimo.
Pasak premjero, šios priemonės būtinos siekiant suvaldyti valstybės finansus. B. De Wevero flamandų nacionalistų partija N-VA ir liberalų partija MR siekia mažinti išlaidas sveikatos apsaugai. Koalicijai priklausantys socialistai ir centristai tuo tarpu reikalauja didinti turto mokesčius. Vyriausybė iki 2029 metų siekia sutaupyti apie dešimt milijardų eurų.
B. De Weveras anksčiau perspėjo dėl gresiančios skolų ir palūkanų spiralės. Dėl to vyriausybė būtų priversta imti naujus kreditus vien tam, kad galėtų mokėti palūkanas už jau turimas paskolas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.