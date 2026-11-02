Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Belgijos politinė krizė gilėja: premjeras siūlosi trauktis, valdžia braška

2026-11-02 14:01 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 14:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Deryboms dėl valstybės biudžeto atsidūrus aklavietėje, Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveras pirmadienį pasiūlė karaliui Philippe'ui savo atsistatydinimą.

Belgijos premjeras (nuotr. EPA-ELTA)

Deryboms dėl valstybės biudžeto atsidūrus aklavietėje, Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveras pirmadienį pasiūlė karaliui Philippe'ui savo atsistatydinimą.

REKLAMA
3
REKLAMA
REKLAMA

Karalius sprendimą atidėjo ir paskyrė naują susitikimą penktadienį, pranešė karališkieji rūmai.

REKLAMA

„Karalius kol kas nepriima sprendimo ir rytoj pradės derybas su valdančiąją koaliciją sudarančių partijų lyderiais. Karalius apgailestauja, kad nepavyko susitarti dėl patikimo, dabartinius iššūkius atitinkančio šalies biudžeto“, – sakoma pranešime.

B. De Wevero vadovaujamoje koalicijoje nesutariama dėl biudžeto karpymų ir mokesčių didinimo.

Pasak premjero, šios priemonės būtinos siekiant suvaldyti valstybės finansus. B. De Wevero flamandų nacionalistų partija N-VA ir liberalų partija MR siekia mažinti išlaidas sveikatos apsaugai. Koalicijai priklausantys socialistai ir centristai tuo tarpu reikalauja didinti turto mokesčius. Vyriausybė iki 2029 metų siekia sutaupyti apie dešimt milijardų eurų.

B. De Weveras anksčiau perspėjo dėl gresiančios skolų ir palūkanų spiralės. Dėl to vyriausybė būtų priversta imti naujus kreditus vien tam, kad galėtų mokėti palūkanas už jau turimas paskolas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų