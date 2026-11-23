„Nežinau, kodėl visi taip fokusuojasi: mokesčiai, mokesčiai, mokesčiai. Pasikartosiu – grįžimas į fiskalinę drausmę reiškia ne tik mokesčių kuprą, bet ir tam tikrų lengvatų atsisakymą, mūsų valstybės aparato liekninimą, atsisakymą perteklinių etatų, kai kurių biudžetinių ir viešųjų įstaigų“, – pirmadienį po valdančiosios koalicijos posėdžio žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
„Tai apima daug dalykų, kurie bus padaromi. Tai bus platesnio pobūdžio planas, tai nebus kažkoks mokesčių planas“, – pridūrė jis.
Anot premjero, tai turėtų būti ilgametis, „ne vienos kadencijos“ planas – laikotarpiui iki 2034 metų. Jis būtų teikiamas Seimo pavasario sesijai.
„Būsime priversti ir reiks tą padaryti“, – pabrėžė politikas.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų valdančiosios koalicijos taryba pirmadienį toliau tarėsi dėl kitų metų valstybės biudžeto projekto.
Pasak Vyriausybės vadovo, koalicijoje jau sutartą didesnį saldintų gėrimų, azartinių lošimų ir loterijų bei tabako ir alkoholio apmokestinimą bus siekiama priimti su kitų metų valstybės biudžetu.
Jokių kitų „esminių mokestinių pakeitimų“ nebus, patvirtino ministras pirmininkas.
Anksčiau M. Sinkevičius yra teigęs, jog prie fiskalinės drausmės Lietuva galėtų grįžti maždaug po 7–8 metų.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas yra sakęs, jog rimtesnė viešųjų išlaidų peržiūra bei naujų potencialių pajamų šaltinių paieška prasidės kitų metų pavasarį, orientuojantis į 2028-ųjų biudžetą.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Europiniai Mastrichto kriterijai atitinkamai numato 3 proc. ir 60 proc. ribas.
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