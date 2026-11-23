„Nematau erdvės pokyčiams, nes biudžeto situacija puikiai jums žinoma, yra įtempta ir bet kokios papildomos išlaidų pozicijos reiškia dar didesnį deficitą nuo to, kuris yra jau šiuo metu“, – pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė premjeras.
M. Sinkevičius teigė, kad susitikime su profesinėmis sąjungomis ketina aptarti ne tik mokytojų atlyginimus, bet ir platesnius švietimo darbuotojų klausimus – saugumą darbo vietoje, pedagogų pritraukimą bei biurokratijos mažinimą.
„Mokytojai mums rūpi, su mokytojais mes palaikome ryšį, švietimo, mokslo ir sporto ministrė palaiko ryšį ir su profsąjungomis, su mokytojais, ir jų situacija mums rūpi“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.
Jis išreiškė viltį, kad diskusija su profesinėmis sąjungomis bus konstruktyvi ir leis aptarti platesnį mokytojų lūkesčių bei poreikių spektrą.
ELTA primena, kad, reikalaudama daugiau nei numatyta didinti mokytojų atlyginimus, LŠDPS praėjusią savaitę pradėjo neterminuotą streiką.
Mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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