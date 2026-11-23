„Tikimės, kad ir ta nauja banga įkvėps dar daugiau mokyklų įsitraukti į streiką“, – Eltai sakė A. Navickas.
Tarp naujai prisijungusių – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Kauno VDU „Rasos“ gimnazija ir kitos mokyklos bei darželiai.
Pasak LŠDPS pirmininko, jeigu šią savaitę susitarti nepavyks, gruodžio 1 dieną prie Seimo bus rengiamas mitingas. Dėl jo organizavimo profesinė sąjunga toliau kalbasi ir su kitomis profesinėmis sąjungomis.
„Kalbamės, yra norinčių prisijungti. Šį klausimą spręsime trečiadienį“, – teigė jis.
Trečiadienį po susitikimo su švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene A. Navickas teigė, kad kitą savaitę profesinės sąjungos atstovai turėtų būti pakviesti susitikti su premjeru Mindaug Sinkevičiumi. Vis dėlto pirmadienį jis nurodė, kad LŠDPS kvietimo kol kas dar nesulaukė.
ELTA primena, kad, reikalaudama daugiau nei numatyta didinti mokytojų atlyginimus, LŠDPS praėjusią savaitę pradėjo neterminuotą streiką.
Mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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