„Streikas tęsiasi, kadangi nėra pasiekta jokio susitarimo“, – BNS penktadienį sakė A. Navickas.
„Prašome ir bandome vieni kitus padrąsinti, palaikyti, labai svarbu išlaukti, laikytis savo pozicijos, nes pasiekus susitarimą, galbūt ilgalaikį, nereikėtų tada nuolat prieš kiekvieną biudžetą bandyti kaip nors atkreipti dėmesį“, – kalbėjo jis.
Dvi akcijos vieną dieną
Nuo pirmadienio LŠDPS yra paskelbusi neterminuotą streiką dėl per mažai kitąmet didinamų pedagoginių darbuotojų atlyginimų.
Gruodžio 1 dieną planuojamas mitingas su kitomis organizacijomis. Anot A. Navicko, tarp jų – Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, Lietuvos sporto federacijos. Anksčiau skelbta, kad prie akcijos ketina prisidėti ir pareigūnai.
„Visi procesai dabar derinami. Esame jau gavę leidimą gruodžio 1 dieną 12 valandą organizuoti mitingą“, – teigė jis.
„Ar bus kažkokie bendri (reikalavimai – BNS), ar bus visų sudėti ir kartu reikalaujama savo profesijų keliamų reikalavimų, derinsime kitą savaitę, (...) bus priimti sprendimai, kokia bus pagrindinė žinutė“, – kalbėjo profsąjungos vadovas.
Pasak A. Navicko, kol kas nežinoma, kiek žmonių dalyvaus mitinge, šie skaičiai turėtų paaiškėti kitą savaitę.
Keliomis valandomis vėliau tą pačią dieną protesto akciją „Baudos negydo“ surengs Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga, Lietuvos medikų sąjūdis ir Jaunųjų gydytojų asociacija.
Kaip penktadienį pranešė organizacijos, šia akcija bus siekiama stabdyti parlamente svarstomas Sveikatos draudimo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma įteisinti baudas medikams net ir už netyčines bei technines klaidas pildant dokumentus.
Tačiau būtent šios nuostatos Seimo svarstomame Sveikatos draudimo įstatymo pakeitime nebeliko – siūloma įtvirtinti piniginę baudą įstaigoms, kurią Valstybinės ligonių kasos direktoriaus sprendimu būtų galima skirti už pažeidimus, susijusius su iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų paslaugų, vaistų bei medicinos priemonių teikimu.
Laukia susitikimų
A. Navicko teigimu, jų derybos su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiuo metu yra įstrigusios dėl nesutarimų.
„Su ministerija susiskambinome vakar, su viceministru, ir jie sakė, kad dabar intensyviai dirba ties lėšų paieškomis savo ministerijos įvairiose programose. Daromi namų darbai, tai tikimės gero rezultato“, – sakė jis.
Jis taip pat teigė, kad kol kas nėra gautas oficialus kvietimas susitikti su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, nors švietimo ministrė Raminta Popovienė anksčiau tvirtino, jog toks susitikimas yra derinamas.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą, mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.
Profsąjunga reikalauja mažiausiai 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Šis rodiklis numatytas nacionaliniame susitarime dėl švietimo. Profsąjungos teigimu, jų reikalavimams įgyvendinti papildomai kitąmet reikėtų 78,5 mln. eurų.
Tiek premjeras, tiek švietimo ministrė yra ne kartą pasisakę, kad finansinė situacija neleidžia mokytojų atlyginimų didinti labiau nei numatyta.
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