„Girdime jų nuogąstavimus, bet iš kitos pusės biudžetas yra ne guminis – kalbant apie pedagogus, jūs puikiai žinote, kad mes didžiausia dalimi keliame jų atlyginimus, yra 7,56 proc. (augimas – ELTA)“, – LRT televizijos reportaže sekmadienį teigė T. Valys.
Šią savaitę Seimas kitų metų valstybės biudžeto projektą pirmą kartą apsvarstė ir grąžino tobulinti Vyriausybei.
Skaičiuojama, kad, lyginant su 2026 m., kitąmet vidutiniškai „į rankas“ mokytojų atlyginimai augs 92-130 eurų arba 7,56 proc., tačiau mokytojų profsąjungos teigia, kad tokiu būdu nėra įgyvendinami anksčiau duoti pažadai, ir ragina algas didinti bent 10 proc.
Mokytojų, mokslo darbuotojų ir sporto trenerių darbo užmokesčiui papildomai didinti kitąmet numatoma 245,1 mln. eurų
Mokytojų lūkesčiams įgyvendinti reikėtų papildomai apie 80 mln. eurų
Skaičiuojama, kad mokytojų lūkesčiams dėl atlyginimų įgyvendinti reikėtų papildomai apie 80 mln. eurų.
Valdantieji jau anksčiau sakė, kad labiau didinti mokytojų algų kitąmet galimybių nėra, motyvavo tai dideliu deficitu.
Dabar biudžete numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas viršija nustatytus europinius Mastrichto kriterijus, dėl to valdantieji ieško būdų surinkti daugiau pajamų.
Reikalaudama daugiau nei numatyta didinti mokytojų atlyginimus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) neterminuotą streiką pradėjo šį pirmadienį.
Mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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