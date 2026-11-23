„Visada yra dvi medalio pusės – dauguma mokinių iš tikrųjų žiūri palankiai, supranta ir pačią priežastį, dėl ko būtent mokytojai streikuoja. Tačiau aišku, kad jaučia šiek tiek neaiškumo ir streso dėl būtent to vadinamo atidirbimo už praleistas pamokas“, – LRT radijui pirmadienį sakė Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis.
„Abiturientams ir vienuoliktokams yra šiek tiek nerimo, kad būtent pasiruošimas egzaminams gali šiek tiek sutrikti, tačiau mokiniai puikiai supranta priežastis ir tikrai dauguma palaiko savo mokytojus“, – pridūrė jis.
Anot M. Dikšaičio, toliau nuo mokyklų gyvenantiems mokiniams kartais tenka į jas vykti net ir tada, kai organizuojamos tik užimtumą užtikrinančios veiklos.
BNS rašė, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) nuo praėjusio pirmadienio yra paskelbusi neterminuotą streiką dėl per mažai kitąmet didinamų pedagoginių darbuotojų atlyginimų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) duomenimis, dėl mokytojų streiko ugdymo proceso praėjusį pirmadienį negalėjo vykdyti 19 mokyklų, antradienį – 18, trečiadienį – 16, penktadienį – apie devynias.
„Kai jau streikuoja daugiau negu du trečdaliai mokytojų, daugiau negu 75 procentai, tai tada matome, kad jau tokiose mokyklose praktiškai organizuoti veiklų neįmanoma, (...). Jeigu kalbant apie dešimtokus, vienuoliktokus, dvyliktokus, tai tikrai tose mokyklose jie negauna kokybiško ugdymo“, – sakė švietimo viceministras Jonas Petkevičius.
Moksleivių sąjungos prezidento teigimu, mokiniai tikisi aiškios komunikacijos apie tai, kurie mokytojai neves pamokų, kokias užduotis reikės atlikti savarankiškai ir ar streiko metu bus galima kreiptis į mokytojus iškilus klausimams.
Jis taip pat pabrėžė, kad po streiko svarbu tolygiai paskirstyti atsiskaitymus, kad šie nebūtų sutelkti į kelias dienas ar savaites ir nesukeltų mokiniams papildomo streso.
Pasak J. Petkevičiaus, Švietimo ministerija šiuo metu rengia gaires, kaip, normalizavus ugdymo procesą, turėtų būti elgiamasi dėl praleistų temų.
Dėl susidariusios situacijos egzaminų tvarkaraščio keisti neplanuojama.
Kaip skelbė BNS, pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.
LŠDPS reikalauja mažiausiai 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Šis rodiklis numatytas nacionaliniame susitarime dėl švietimo. Profsąjungos teigimu, jų reikalavimams įgyvendinti papildomai kitąmet reikėtų 78,5 mln. eurų.
Tiek premjeras, tiek švietimo ministrė yra ne kartą pasisakę, kad finansinė situacija neleidžia mokytojų atlyginimų didinti labiau, nei numatyta.
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