Plačiau apie tai, ko galime tikėtis toliau, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Vilniaus Žvėryno gimnazijos vadovas Rimantas Remeika ir ilgametis pedagogas, švietimo ekspertas Miša Jakobas.
Kokios yra didžiausios problemos švietime?
Kur Lietuvoje šiuo metu matote didžiausias ir skaudžiausias problemas? Mes daug kalbame apie smurtą, psichotropines medžiagas, nesusikalbėjimą mokyklose, sudėtingas situacijas, vaikų patiriamą stresą ir įvairius mokymosi sunkumus. Kas, jūsų manymu, šiandien yra skaudžiausia?
R. Remeika: Yra keletas problemų. Jeigu žiūrėtume globaliai, turbūt visiems skaudus vadinamasis įtraukusis ugdymas. Mes šiek tiek neteisingai supratome patį žodį „įtraukusis“. Pagalvojome, kad tai skirta tik vaikams, turintiems tam tikrų specialiųjų poreikių. Tačiau įtraukusis ugdymas yra skirtas visiems vaikams.
Kai pradėjome kalbėti apie įtraukųjį ugdymą, akcentą sudėjome į vieną ar kelis vaikus klasėje, o kiti liko nuošalyje. Tai pats skaudžiausias dalykas, kuris buvo padarytas. Valstybė nuėjo ne tuo keliu. Žinoma, kalbant apie įtraukųjį ugdymą, kai buvo naikinamos kai kurios specialiosios mokyklos, dalį jų reikėjo naikinti, nes jos veikė ne tais principais.
Tačiau valstybei reikėjo suprasti, kad įtraukusis ugdymas yra labai brangus. Reikia papildomų mokinio padėjėjų, netgi mokytojo padėjėjų, kai klasėje yra 30 vaikų, o mokytojui reikia dirbti su įvairių poreikių turinčiais mokiniais. Vieni gali turėti disleksiją, disgrafiją, kiti – emocijų valdymo sunkumų ar tam tikrų intelektinių gebėjimų skirtumų.
Tokiems vaikams taikomos pritaikytos programos, stengiamasi juos socializuoti. Tačiau yra ir kitų vaikų, kuriems mokomąją medžiagą reikia pateikti taip, kad jie ją geriau suprastų, ir atitinkamai patikrinti, kaip ją įsisavino. Vienas žmogus, dirbdamas su 30 vaikų, viso to padaryti negali.
Tokių problemų yra, bet po truputį judame į priekį. Galbūt valstybė padarė klaidą pasakydama, kad nuo tam tikrų metų įtraukusis ugdymas jau bus visiškai įgyvendintas. Tačiau jis niekada nebus galutinai įgyvendintas, nes viskas nuolat keičiasi. Tai yra procesas.
Kita problema – neaiškumas dėl mokytojų atlyginimų. Kaip jau anksčiau sakiau, ministerija, bandydama kažką pakeisti, įvedė etatinį darbo užmokestį. Tačiau ką tai reiškia? Dabar turiu skaičiuoti žmogui minutes, valandas ir galiausiai išeina, kad jis dirba 1,01 ar 1,03 etato. Niekur pasaulyje tokių dalykų nėra. Arba vienas etatas, arba vienas ir ketvirtis.
Reikia aiškiai aprašyti, kas yra etatas, kiek jam priklauso kontaktinių valandų, ką žmogus už tą etatą turi padaryti, ir viskas. Už tai jis gauna atlyginimą. Dabar šis neaiškumas kelia daug klausimų. Kiekvieną rugsėjį ir spalį vargstu aiškindamas žmonėms, kodėl jiems skirta tiek minučių pasiruošti pamokoms. Tai kažkokia „abrakadabra“, kuri nuolat kartojasi. Tai antroji problema.
Trečia problema – mokykloms primetami tam tikri procesai, kurių anksčiau nebuvo. Pavyzdžiui, slėptuvių registracija ir įvairūs kiti papildomi darbai, tačiau jiems neskiriama išteklių. Norime, kad šiuolaikinė mokykla įgyvendintų daugybę valstybės keliamų reikalavimų, tačiau tam naudojame tuos pačius valdymo procesus, kurie egzistavo prieš 50 metų. Tai neįmanoma. Reikia keisti etatų struktūrą, mokyklų administravimą ir valdymą. Šioje srityje esame užmigę.
M. Jakobas: Dar prie kolegos minčių pridėčiau vieną problemą – šiandien mūsų vaikų pasiekimai turėtų būti gerokai geresni. Jeigu manęs paklaustumėte, kodėl taip yra ir kodėl esame nepatenkinti vaikų ugdymo rezultatais, norėčiau pabrėžti, kad gerų rezultatų nebus tol, kol pamokose nebus vadinamosios pedagoginės darbo drausmės. Norėčiau atkreipti jaunų mokytojų, kurie galbūt dar neturi daug patirties, dėmesį, kad pirmiausia ir svarbiausia yra įvesti pamokos drausmę.
Vaikai turi žinoti, kodėl, už ką ir kada bus rašomi kontroliniai darbai, kas bus užduodama namų darbams, ko mokytojas iš jų reikalaus, kiek kontrolinių darbų reikės parašyti ir panašiai. Jeigu pamokoje bus, atsiprašau už tą žodį, balaganas, o mokytojas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesusitvarkys su vaikų drausme, mes neišmokysime vaikų mąstyti, nepripratinsime jų prie atkaklaus ir sunkaus darbo. O iš tikrųjų labai gerai mokytis yra sunku.
R. Remeika: Pritariu, tik pridėčiau vieną niuansą. Aš daugiau kalbėčiau apie paties vaiko savimonę. Dėl drausmės ar vertinimo nedrįstu diskutuoti, tačiau mes neugdome, ir šeima neugdo, supratimo, kad vaikas turi turėti tam tikrą pareigą, pats ieškoti informacijos ir norėti mokytis. Kaip tai padaryti? Yra tam tikrų metodų, kuriuos taikau ir savo Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje. Atsiranda įvairių laboratorijų, kuriose vaikas gali pats ieškoti žinių ir atrasti savo sėkmę.
Ar vaikai vis dar nori mokytis?
Ar vaikai šiandien nori mokytis ir ar mokykloje išmoksta mokytis savarankiškai? Kartais atrodo, kad vaikai nėra pratinami prie paties mokymosi proceso.
R. Remeika: Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje jau penkerius metus, o Žvėryno gimnazijoje antrus metus keliame pagrindinį tikslą – išmokyti vaiką mokytis. Baigėsi tie laikai, kai mokytojas turėdavo simbolinį plaktuką, o visi kiti būdavo vinys, kurias reikėdavo kalti. Reikia ieškoti kitų metodų.
Mes keliame šį tikslą ir manau, kad jis duoda tam tikrų rezultatų. Jeigu pažiūrėtume į valstybės rezultatus, tiek nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų, tiek PUPP, tiek brandos egzaminų, jie nėra labai geri. Tačiau mano vadovaujamų mokyklų rezultatai visada yra aukštesni už miesto ar valstybės vidurkį.
Vadinasi, tam tikri metodai, filosofija ir nuolatinis kalbėjimas duoda rezultatų. Kalbėti reikia ne tik su mokytojais ir vaikais, bet ir su tėvais, nes tam tikros nuostatos ateina iš šeimos. Reikia ugdyti sąmoningumą. Jeigu eini, vaikeli, į pamoką, tai eini užsidirbti savo pažymio, gauti savo atlyginimo.
Kaip reikia kalbėti su tėvais?
Kaip reikėtų kalbėtis su tėvais? Vaikas yra vienas asmuo, tačiau tėvai – kitas, ir būtent nuo jų turbūt prasideda vaiko kelias į mokslą bei pasiekimus.
M. Jakobas: Šis klausimas tapo labai aktualus. Kiek tenka skaityti spaudoje ir kalbėtis su mokytojais, šiandien sakoma, kad dirbti su tėvais yra sunkiau negu su pačiais vaikais. Iš tikrųjų mūsų tėvai yra pasikeitę. Jie turi gerokai daugiau žinių negu mano kartos tėvai, ir aš tai sveikinu. Tačiau mokytojas yra profesionalas, o tiek mokytojais, tiek gydytojais reikia pasitikėti.
Žinoma, mokytojas, mokydamas vaikus, gali suklysti. Be klaidų neįmanoma. Gyvenimas toks, kad kiekvienas iš mūsų darome klaidų ir jų dar darysime. Svarbiausia tas klaidas pastebėti, o suklydus mokėti atsiprašyti. Atsiprašyti ne tik tėvų, bet ir vaiko. Galima pasakyti: „Vaikai, vakar suklydau. Manau, kad visi kartu ištaisykime šią klaidą, kad ji daugiau nesikartotų.“
Su tėvais taip pat reikia kalbėti apie tai, kad šiandien išsilavinimas yra neišvengiamas. Jeigu galvojate apie gražią vaikų ateitį, turite suprasti, kad gyvenimas nelengvės, o sunkės. Tam reikės nemažai lėšų ir išlaidų iš tėvų pusės. Apie tai reikia kalbėti nuo mažų dienų.
Mokslo vaisiai iš pradžių yra kartūs, tačiau gyvenimas tampa saldesnis priklausomai nuo to, koks bus tavo išsilavinimas, kaip mokėsi mąstyti, bendrauti, rašyti, kokia bus tavo atmintis ir ką atsineši iš mokyklos. Svarbu ir tai, kokie bus tavo kursiniai darbai universitete, ką galėsi parodyti darbdaviui. Juk darbdavys tavęs paklaus: „O ką tu veikei universitete?“ Lygiai taip pat, įstojus į aukštąją mokyklą, pirmame kurse dėstytojas gali paklausti: „O ką tu veikei mokykloje?“
Tada būna gėda ir tėvams, ir studentui, ir, žinoma, mokytojui bei mokyklai, kurioje tas vaikas mokėsi. Todėl tai yra visa grandinė, kurioje negali būti jokių trūkio taškų. Tėvai turi būti mokytojų pusėje, o ne sakyti vaikams namuose, virtuvėje: „Neklausyk savo mokytojo, jis visiškai nieko nesupranta. Aš tau pasakysiu, kaip iš tikrųjų yra.“
Žinoma, tėvai gali ir turi padėti vaikams, tačiau yra tam tikra metodika, tam tikras būdas, kaip prieiti prie vienos ar kitos naujos medžiagos. Mokytojai tai žino geriausiai, nes jie to mokėsi ketverius metus. Galbūt tėvelis žino paprastesnį būdą, tačiau tas paprastumas ir lieka paprastumu. Toliau gali prireikti ne paprastumo, o tavo mąstymo, žinių ir atminties.
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