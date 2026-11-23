„Streiką žadame tęsti tol, kol susitarsime, tai tikimės, kad galbūt rytoj pavyks. Gavome kvietimą iš premjero rytoj 14.40 val. atvykti į Vyriausybę, tai tikimės, kad pavyks susitarti ir rytoj galbūt galėtume svarstyti apie streiko užbaigimą“, – BNS pirmadienį sakė jis.
Pasak A. Navicko, pirmadienį prie streiko prisijungė 14 naujų švietimo įstaigų, tačiau tikslų streikuojančių pedagogų skaičių pasakyti sunku.
„Duomenys dabar plaukia dėl streikuojančių mokytojų, tai tuos galutinius duomenis žinosime vėliau. (...) Džiaugiamės, kad daugiau mokyklų įsitraukė ir ta banga atsinaujina. (...) Streiką pradėjo apie 4 tūkst. pedagogų. (...) Kiekvienos dienos skaičiai kinta, labai dinamiškas tas skaičius“, – aiškino jis.
Mokytojų streikas
BNS rašė, kad LŠDPS nuo praėjusio pirmadienio yra paskelbusi neterminuotą streiką dėl per mažai kitąmet didinamų pedagoginių darbuotojų atlyginimų.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.
LŠDPS reikalauja mažiausiai 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Šis rodiklis numatytas nacionaliniame susitarime dėl švietimo. Profsąjungos teigimu, jų reikalavimams įgyvendinti papildomai kitąmet reikėtų 78,5 mln. eurų.
Tiek premjeras, tiek švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė yra ne kartą pasisakę, kad finansinė situacija neleidžia mokytojų atlyginimų didinti labiau, nei numatyta.
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