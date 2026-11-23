„Mokestis ir juodraštis yra paruoštas, Finansų ministerija, matyt, artimiausiomis dienomis jį pristatys“, – pirmadienį po valdančiosios koalicijos posėdžio žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
„Ministerija jau turi įstatymo juodraštį, aptarinės dabar su suinteresuotomis grupėmis, tai yra, naftos perdirbimu užsiimančioms bendrovėmis. Tikiuosi, kad per artimiausias kelias dienas gaus pastabas tam parengtam scenarijui“, – pridūrė jis.
Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, kad jo partija siūlo taikyti mažesnį viršpelnio tarifą nei Lenkijoje. Anot jo, reikia sulaukti, kol Finansų ministerija išanalizuos Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir įmonių duomenis bei pateiks savo pasiūlymą.
„Mes žinome tarifą Lenkijoje, kuris yra 60 proc. Mūsų siūlymas buvo turėti mažesnį tarifą negu Lenkijoje, bet Finansų ministerija nori atsižvelgti į tam tikrus duomenis, kuriuos paims tiek iš Mokesčių inspekcijos, tiek iš tam tikrų įmonių laukiama duomenų, jeigu įmanoma juos gauti, ir tuomet jau galutinai apsispręs“, – po posėdžio žurnalistams sakė V. Sinkevičius.
„Lenkijos yra 60 proc. – čia yra aukščiausias įmanomas (tarifas – BNS)“, – pridūrė jis.
Anot V. Sinkevičiaus, degalų gamybos įmonių viršpelnio mokestis turėtų būti įvestas pusmečiui arba metams: „Apie viršpelnius, aš manau, kad esminis dalykas, kad jis turi eiti su biudžeto (2027 metų – BNS) projektu kartu.“