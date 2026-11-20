Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 2,02 euro iki 2,30 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,17 euro ir buvo 0,49 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (2,18 euro).
Mažiausios kainos – Tauragėje
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – 2,02 euro už litrą. Brangiausiai įsigyti dyzelino penktadienį gyventojai gali „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone. Pastarojoje už litrą šių degalų gali tekti atseikėti 2,30 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,58 euro iki 1,98 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,72 euro ir buvo 0,49 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,74 euro).
Pigiausias benzinas penktadienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – 1,58 euro, o didžiausia jo kaina, siekusi 1,98 euro, fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,94 euro iki 1,65 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 1,05 euro ir buvo 0,09 proc. didesnė nei ketvirtadienį (1,05 euro).
Pigiausios dujos buvo „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone – jų litras kainavo 0,94 euro. Tuo metu didžiausia jų kaina fiksuota Tomega“ degalinėje Druskininkuose. Pastarojoje litras SND kainavo 1,65 euro.
Didmeninė benzino kaina lapkričio 19 dieną Lietuvoje buvo 1,50 euro, o dyzelinas kainavo 2,04 euro. Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 92 JAV dolerius už barelį.