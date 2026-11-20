Kaip penktadienį pranešė bendrovė, paskelbtas pirkimas apima projektinių pasiūlymų patikrinimą ir techninio darbo projekto bendrąją ekspertizę. Prieš skelbiant pirkimą taip pat buvo surengta rinkos konsultacija.
„Po sprendimo dėl „Harmony Link“ prijungimo taško Lietuvoje nuosekliai judame į projekto įgyvendinimo etapą. Techninio darbo projekto ekspertizė yra svarbi proceso dalis, kuri padės užtikrinti kokybiškus projektinius sprendinius ir pasirengimą būsimiems statybos darbams“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ Atsparumo programos įgyvendinimo centro vadovas Vaidotas Stankevičius.
Numatyta nutiestą nauja elektros eprdavimo liniją
Bendrovės teigimu, šiuo metu taip pat vykdomas Gižų transformatorių pastotės techninio darbo projekto rengimo ir rangos darbų pirkimas. Jį laimėjęs rangovas bus atsakingas už projekto parengimą, kuriam vėliau bus atliekama privaloma ekspertizė.
„Harmony Link“ sausumos jungtis Lietuvoje drieksis per Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybių teritorijas.
Įgyvendinant projektą numatyta nutiesti naują dvigrandę 220 kilovoltų (kV) elektros perdavimo liniją nuo Elk Bis pastotės Lenkijoje per Norki ir Vygrių pastotes iki planuojamos Gižų pastotės Vilkaviškio rajone. Taip pat Lenkijoje bus atnaujinta esama 220 kV elektros linija Ostroleka–Elk Bis.