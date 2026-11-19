Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys rodo, kad daugiau elektros suvartojantiems gyventojams skirtumas tarp planų gali siekti ir keliolika eurų per mėnesį.
O pasiūlymus reikia lyginti vienodomis sąlygomis, pasirinkus tą patį suvartojimą, laiko zonų skaičių ir kainos fiksavimo laikotarpį, primena Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Kiek mokėtumėte už elektrą pasirinkę skirtingus planus?
Pagal LEA pateiktus lapkričio 12 d. pasiūlymus, pasirinkus planą, kuriame elektra visą parą kainuoja vienodai, ir susitarus, kad tiekėjo kainos dalis nesikeis metus, kilovatvalandė (kWh) kainuotų 0,307–0,333 euro. Pasirinkus dvejų metų laikotarpį – 0,300–0,336 euro.
Į nurodytas kainas jau įskaičiuota valstybės reguliuojama kainos dalis ir mėnesinio mokesčio dalis. Tačiau visos kainos tiekėjas užfiksuoti negali. Jei pasikeistų valstybės reguliuojami tarifai, pasikeistų ir mokama kaina.
Remdamasis LEA pateiktais duomenimis, naujienų portalas tv3.lt apskaičiavo, kiek per mėnesį mokėtų skirtingą elektros kiekį suvartojantys gyventojai.
Suvartojant 50 kWh per mėnesį, tarp pigiausio ir brangiausio nagrinėto plano, kurio kaina fiksuojama metams, skirtumas būtų apie 1,30 euro. Suvartojant 500 kWh, skirtumas išaugtų iki 13 eurų per mėnesį.
Pasirinkus ilgesnį kainos fiksavimo laikotarpį, sąskaita nebūtinai bus mažesnė.
„Kainai didesnę įtaką turi konkretaus tiekėjo plano pasirinkimas nei fiksavimo laikotarpis: „Elektrum“ 24 mėn. planas yra pigesnis už 12 mėn., o „Ignitis“ – šiek tiek brangesnis“, – palygino LEA.
Mokestis taikomas ir tada, kai elektros nevartojate
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos (LAIEK) prezidentas Martynas Nagevičius mažai elektros vartojantiems gyventojams pataria atkreipti dėmesį į mokestį, kurį reikia mokėti kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto elektros kiekio.
„Ieškokite plano, kurio fiksuotas mėnesinis mokestis būtų mažiausias“, – sako jis.
LEA palygintuose planuose mėnesinis mokestis buvo vienodas – 2 eurai. Taigi renkantis iš šių pasiūlymų mažesnę sąskaitą lemtų mažesnė kilovatvalandės kaina.
Mėnesinis mokestis labiau juntamas vartojant mažai elektros. Pavyzdžiui, jis būtų toks pats ir suvartojus 50 kWh, ir 150 kWh.
„Ignitis“ nurodo, kad 2 eurų mokestis taikomas ir tais mėnesiais, kai klientas elektros nevartoja.
Kada rinktis fiksuotos kainos elektros planą?
M. Nagevičiaus vertinimu, fiksuotos kainos planas gali būti racionalus pasirinkimas žmonėms, kurie daugiausia elektros suvartoja rytais ir vakarais, kai rinkos kainos aukštos, ir nenori keisti savo įpročių pagal kainų svyravimus.
Toks planas gali tikti ir nenorintiems stebėti kainų ar investuoti į išmaniuosius elektros vartojimo prietaisus.
Tačiau fiksuojama ne visa galutinė elektros kaina. „Ignitis“ atstovai paaiškina, kad sutartam laikotarpiui užfiksuojama tiekėjo elektros energijos kainos dalis. Galutinė sąskaita priklauso ir nuo valstybės reguliuojamų kainos dalių, pasirinkto Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) persiuntimo plano bei kitų sąlygų.
Bendrovė siūlo 12, 16 arba 24 mėnesių kainos fiksavimo laikotarpius.
Kuo skiriasi fiksuota ir biržos elektros kaina?
Su birža susieto plano kaina svyruoja kartu su rinka. Anot M. Nagevičiaus, toks pasirinkimas gali būti palankus gyventojams, galintiems daug elektros suvartoti pigesniu metu, pavyzdžiui, naktį krauti elektromobilį ar ruošti karštą vandenį.
Tačiau biržos planai veikia skirtingai. Pavyzdžiui, „Ignitis“ plano „Išmanus – 15“ kaina keičiasi kas 15 minučių, o planui „Išmanus – Mėnesinis“ taikomas mėnesio biržos kainos vidurkis. Todėl svarbu išsiaiškinti, kaip vartojimo laikas paveiks konkretaus plano sąskaitą.
LEA skaičiavimu, pagal spalio vidutinę biržos kainą orientacinė sąskaita už 150 kWh siektų apie 42,88–43,75 euro. Jei elektra būtų vartojama tolygiai visą parą, tokia sąskaita būtų 6,2–12,5 proc. mažesnė nei pasirinkus to paties tiekėjo metų fiksuotos kainos planą su vienoda elektros kaina visą parą.
Tačiau pagal lapkričio 2–8 d. biržos kainų vidurkį apskaičiuotas tarifas jau buvo 52–53 proc. didesnis už lapkričio 10 d. fiksuotų pasiūlymų vidurkius.
Vis dėlto šie skaičiavimai paremti ankstesnėmis biržos kainomis, todėl neparodo, kiek už elektrą reikės mokėti ateityje.
„Nefiksuoto plano patrauklumo nereikėtų vertinti pagal vieną pigesnę savaitę“, – pabrėžia LEA specialistai.
Seną sutartį verta peržiūrėti
M. Nagevičius pastebi, kad dažna klaida yra palikti seną sutartį nepasitikrinus, ar galima pasirinkti palankesnį pasiūlymą. Prieš priimant sprendimą jis pataria ESO savitarnoje pasižiūrėti, kokia elektros dalis suvartojama dieną, naktį ir piko metu.
Numatomas išlaidas pagal savo suvartojimą galima palyginti VERT elektros kainų palyginimo skaičiuoklėje. Joje įtraukiamos valstybės reguliuojamos kainos dalys ir tiekėjų fiksuoti mėnesiniai mokesčiai.
Prieš sudarant sutartį verta tiekėjo svetainėje patikrinti galiojančias kainas, nuolaidų trukmę ir sutarties pratęsimo sąlygas.
VERT primena, kad gyventojai gali bet kada pakeisti tiekėją ar nutraukti sutartį be papildomų mokesčių ir baudų.
„Tiekėjas taip pat negali reikalauti grąžinti suteiktų nuolaidų vien dėl sutarties nutraukimo prieš terminą“, – akcentuoja taryba.