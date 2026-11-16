Nuo sausio brangs elektra: štai kiek teks mokėti

Naujas visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ šios kainos ribas pirmajam 2027-ųjų pusmečiui pirmadienį patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Žemos įtampos tinkle kyla 23,02 proc. – nuo 23,562 iki 28,986 cento už kilovatvalandę (kWh, su PVM), vidutinės įtampos tinkle – 41,3 proc. – nuo 15,127 iki 21,371 cento.
Vidutiniame tinkle iš viso (įskaitant ir pasirinkusius nepriklausomą tiekėją) yra apie 300 buitinių vartotojų.
Visuomeninės elektros kainos viršutinė riba nuo sausio auga 23 proc.
Pažeidžiamiems vartotojams viršutinė riba žemos įtampos tinkle auga 27,65 proc. iki 24,988 cento žemos įtampos tinkle ir 55,95 proc. iki 17,373 cento vidutinės įtampos tinkle.
Kaip rašė BNS, VERT prognozuoja, kad visuomeninės elektros kaina buitiniams vartotojams nuo sausio didės 23 proc. (5,5 cento) iki 29,5 cento, o pažeidžiamiems vartotojams – 27,5 proc. (5,5 cento) iki 25,5 cento.
Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė, kad elektra pažeidžiamiems vartotojams kitų metų sausį–birželį kainuotų 4 centais mažiau – kaip ir šiemet.
VERT duomenimis, rugsėjį Lietuvoje buvo 598,5 tūkst. visuomeninio tiekimo vartotojų, o pažeidžiamų – 283 tūkstančiai.
Tarybos pirmininkas Renatas Pocius praėjusią savaitę žurnalistams sakė, kad visuomeninio tiekimo brangimą pirmiausia lemia išaugusi jos įsigijimo kaina rinkoje.
Nustačius viršutinę ribą „Ignitis“ paskaičiuos galutinius tarifus, o reguliuotojas jiems turėtų pritarti lapkričo pabaigoje.
Visuomeninis elektros tarifas paprastai nustatomas du kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.