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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ prie tinklo prijungė 168 MW galios energijos kaupiklių

2026-11-13 16:31 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 16:31
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Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ spalį prie elektros perdavimo tinklo prijungė tris naujus energijos kaupiklių parkus, kurių bendra įrengtoji galia siekia 168 megavatus (MW).

Litgrid (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ spalį prie elektros perdavimo tinklo prijungė tris naujus energijos kaupiklių parkus, kurių bendra įrengtoji galia siekia 168 megavatus (MW).

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„Pagal įrengtą baterijų galią Lietuva jau dabar yra tarp Europos lyderių, o artimiausiais mėnesiais šie pajėgumai dar labiau augs. Energijos kaupimo sistemos tampa neatsiejama šiuolaikinės elektros sistemos dalimi, nes padeda valdyti didėjančius atsinaujinančios energijos srautus ir stiprina elektros sistemos lankstumą“, – pranešime sako Litgrid“ Tinklo plėtros grupės vadovas Ignas Mickevičius.

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Prijungtas ir naujas saulės elektrinių parkas

Leistina trijų baterijų energijos kaupimo sistemų leistina generuoti galia – 113 MW, bendra talpa – 336 megavatvalandžių (MWh). 

Taip pat prijungtas ir naujas saulės elektrinių parkas, kurio įrengtoji galia siekia 25 MW, o leistina generuoti galia – 20 MW.

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Šiuo metu Lietuvoje, sudėjus perdavimo ir skirstymo tinklus, iš viso veikia 3,9 gigavatai (GW) įrengtosios galios saulės elektrinių, 2,7 GW vėjo elektrinių ir 1,36 GW galios baterijų energijos kaupimo įrenginių, kurių talpa – 2,6 gigavatvalandžių (GWh).

Planuojama, kad iki šių metų pabaigos prie perdavimo tinklo bus prijungti ir veiklą pradės dar iki 20 baterijų projektų. 

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Jei visi šie projektai bus toliau sėkmingai įgyvendinami, bendra įrengtoji baterijų sistemų galia Lietuvoje viršys 2 GW, o jų talpa bus didesnė nei 4 GWh.

Lietuvoje jau veikiančių saulės ir vėjo elektrinių įrengtoji galia, sudėjus perdavimo ir skirstymo tinklus, jau siekia daugiau nei 6,5 GW, o leistina generuoti galia siekia daugiau nei 5,6 GW.

indeliai.lt

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