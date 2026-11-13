Naujausia žinia dėl elektros kainų – štai kiek kilo spalio mėnesį

Anot LEA, galutinė elektros kaina mūsų šalies vartotojams per mėnesį kilo 2,6 proc., kai vidutiniškai ES šalyse galutinė kaina didėjo 4 procentus. Šiemet sausio–spalio laikotarpiu Lietuvoje elektros kaina buvo apie 12 proc. mažesnė nei ES šalių kainų vidurkis. Tik septyniose ES šalyse šiemet elektra pigesnė nei Baltijos šalyse.
Elektros kaina augo 5 proc.
Lietuvoje vidutinė didmeninė elektros kaina šiemet spalį buvo 113,6 Eur/MWh. LEA nurodo, kad elektros kaina augo 5 proc. dėl spalio 12–18 d. apie 50 proc., o spalio 28–31 d. – 60 proc. sumažėjusios mūsų šalies vėjo elektrinių generacijos bei sustabdyto pigesnės energijos importo šaltinio – Suomijos 1600 MW „Olkiluoto 3“ branduolinės elektrinės reaktoriaus.
Vidutinė didmeninė elektros kaina ES šalyse narėse spalį buvo 173,8 Eur/MWh.
ES šalių elektros kainų vidurkis per mėnesį padidėjo 19 procentų.
Palyginus su rugsėju, didmeninės elektros kainos spalį padidėjo visose ES valstybėse, išskyrus Suomiją, kur kainos mažėjo 33 proc. Kainos labiausiai kilo Bulgarijoje (+40 proc.), Vengrijoje (+37 proc.) ir Rumunijoje (+36 proc.). Mažiausiai jos kilo Švedijoje ir Latvijoje.
ES šalyse spalį elektra brangiausia buvo Vengrijoje ir Rumunijoje (239–245 Eur/MWh), pigiausia – Suomijoje ir Švedijoje (38–68 Eur/MWh).
LEA duomenimis, per metus, lyginant su 2025 m. spaliu, Lietuvoje didmeninė elektros kaina padidėjo 8 procentais. Labiausiai tarp ES šalių didmeninės elektros kainos per metus pakilo Prancūzijoje (+189 proc.), Belgijoje (+132 proc.) ir Slovakijoje (+125 proc.), o per dvylika mėnesių sumažėjo tik Suomijoje (-22 proc.) ir Estijoje (-7 proc.).
Pigiausiai ir brangiausiai už elektros energiją mokančiose ES šalyse didmeninės kainos spalį skyrėsi 6,5 karto: Vengrijoje elektra kainavo 245 Eur/MWh, Suomijoje – 38 Eur/MWh.
2026 m. per dešimt mėnesių, sausio–spalio mėn., vidutinė didmeninė elektros kaina vartotojams Lietuvoje siekė 100 Eur/MWh – tai 11,5 proc. mažiau nei ES šalių kainų vidurkis, kuris sudaro 113 Eur/MWh.
Tik septyniose ES šalyse šiemet elektros kainų vidurkis per dešimt mėnesių mažesnis nei Lietuvoje. Latvijoje vidutinė elektros kaina šiemet – 99 Eur/MWh, Estijoje – 81 Eur/MWh.
Nuo šių metų pradžios ES didžiausia vidutinė didmeninė elektros kaina yra Airijoje ir Italijoje (147–152 Eur/MWh), mažiausia – Švedijoje ir Suomijoje (58–63 Eur/MWh).
Galutinė elektros kaina buitiniams vartotojams spalio mėnesį Lietuvoje siekė 31,4 ct/kWh – 2,6 proc. didesnė nei rugsėjį, kai buvo 30,6 ct/kWh ir 20,3 proc. didesnė nei pernai spalį, kai buvo 26,1 ct/kWh.
ES šalių galutinių kainų vidurkis per mėnesį augo 4 proc. – nuo 27,2 iki 28,3 ct/kWh.
Latvijoje galutinės elektros kainos buitiniams vartotojams rugsėjį buvo 28 ct/kWh, Estijoje – 22,9 ct/kWh.
Mažiausią galutinę kainą už elektrą ES buitiniai vartotojai spalį mokėjo Vengrijoje, Maltoje bei Bulgarijoje (10,2–15,4 ct/kWh), didžiausią kainą mokėjo Belgijoje, Airijoje ir Vokietijoje (39,2–44,4 ct/kWh).
2026 m. sausio–spalio laikotarpiu vidutinė galutinė elektros kaina buitiniams vartotojams Lietuvoje siekė 28,7 ct/kWh, Latvijoje – 26 ct/kWh, Estijoje – 21,4 ct/kWh. 2025 m. per tą patį laikotarpį galutinių kainų vidurkis mūsų šalyje buvo 25,3 ct/kWh.
ES šalių galutinių kainų vidurkis šiemet per dešimt mėnesių – 26,2 ct/kWh.
Elektros energijos dedamoji galutinės elektros kainos struktūroje Lietuvoje spalį siekė 16,3 ct/kWh, buvo 4 proc. didesnė nei rugsėjį, kai siekė 15,67 ct/kWh.
ES šalių vidurkis šiemet – 15,6 ct/kWh, Latvijoje – 14,4 ct/kWh, Estijoje – 11,5 ct/kWh.
Galutinės elektros kainos struktūroje elektros energijos dedamoji spalį Lietuvos buitiniams vartotojams sudarė 52 proc. – 3 proc. punktais mažiau už ES šalių vidurkį, kuris buvo 55 proc., šalyse narėse svyravo nuo 14 proc. Vengrijoje iki 82 proc. Kipre.