Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujausia žinia dėl elektros kainų – štai kiek kilo spalio mėnesį

2026-11-13 17:53 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 17:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vidutinė didmeninė elektros kaina spalį Lietuvoje per mėnesį augo 5 proc. ir buvo penkta mažiausia tarp Europos Sąjungos (ES) šalių bei 34,6 proc. mažesnė už ES šalių kainų vidurkį, kuris per mėnesį padidėjo 19 procentų, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Pinigai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Vidutinė didmeninė elektros kaina spalį Lietuvoje per mėnesį augo 5 proc. ir buvo penkta mažiausia tarp Europos Sąjungos (ES) šalių bei 34,6 proc. mažesnė už ES šalių kainų vidurkį, kuris per mėnesį padidėjo 19 procentų, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Anot LEA, galutinė elektros kaina mūsų šalies vartotojams per mėnesį kilo 2,6 proc., kai vidutiniškai ES šalyse galutinė kaina didėjo 4 procentus. Šiemet sausio–spalio laikotarpiu Lietuvoje elektros kaina buvo apie 12 proc. mažesnė nei ES šalių kainų vidurkis. Tik septyniose ES šalyse šiemet elektra pigesnė nei Baltijos šalyse.

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Elektros kaina augo 5 proc.

Lietuvoje vidutinė didmeninė elektros kaina šiemet spalį buvo 113,6 Eur/MWh. LEA nurodo, kad elektros kaina augo 5 proc. dėl spalio 12–18 d. apie 50 proc., o spalio 28–31 d. – 60 proc. sumažėjusios mūsų šalies vėjo elektrinių generacijos bei sustabdyto pigesnės energijos importo šaltinio – Suomijos 1600 MW „Olkiluoto 3“ branduolinės elektrinės reaktoriaus.

REKLAMA
REKLAMA

Vidutinė didmeninė elektros kaina ES šalyse narėse spalį buvo 173,8 Eur/MWh.

ES šalių elektros kainų vidurkis per mėnesį padidėjo 19 procentų.

Palyginus su rugsėju, didmeninės elektros kainos spalį padidėjo visose ES valstybėse, išskyrus Suomiją, kur kainos mažėjo 33 proc. Kainos labiausiai kilo Bulgarijoje (+40 proc.), Vengrijoje (+37 proc.) ir Rumunijoje (+36 proc.). Mažiausiai jos kilo Švedijoje ir Latvijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ES šalyse spalį elektra brangiausia buvo Vengrijoje ir Rumunijoje (239–245 Eur/MWh), pigiausia – Suomijoje ir Švedijoje (38–68 Eur/MWh).

LEA duomenimis, per metus, lyginant su 2025 m. spaliu, Lietuvoje didmeninė elektros kaina padidėjo 8 procentais. Labiausiai tarp ES šalių didmeninės elektros kainos per metus pakilo Prancūzijoje (+189 proc.), Belgijoje (+132 proc.) ir Slovakijoje (+125 proc.), o per dvylika mėnesių sumažėjo tik Suomijoje (-22 proc.) ir Estijoje (-7 proc.).

REKLAMA

Pigiausiai ir brangiausiai už elektros energiją mokančiose ES šalyse didmeninės kainos spalį skyrėsi 6,5 karto: Vengrijoje elektra kainavo 245 Eur/MWh, Suomijoje – 38 Eur/MWh.

2026 m. per dešimt mėnesių, sausio–spalio mėn., vidutinė didmeninė elektros kaina vartotojams Lietuvoje siekė 100 Eur/MWh – tai 11,5 proc. mažiau nei ES šalių kainų vidurkis, kuris sudaro 113 Eur/MWh.

REKLAMA

Tik septyniose ES šalyse šiemet elektros kainų vidurkis per dešimt mėnesių mažesnis nei Lietuvoje. Latvijoje vidutinė elektros kaina šiemet – 99 Eur/MWh, Estijoje – 81 Eur/MWh.

Nuo šių metų pradžios ES didžiausia vidutinė didmeninė elektros kaina yra Airijoje ir Italijoje (147–152 Eur/MWh), mažiausia – Švedijoje ir Suomijoje (58–63 Eur/MWh).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galutinė elektros kaina buitiniams vartotojams spalio mėnesį Lietuvoje siekė 31,4 ct/kWh – 2,6 proc. didesnė nei rugsėjį, kai buvo 30,6 ct/kWh ir 20,3 proc. didesnė nei pernai spalį, kai buvo 26,1 ct/kWh.

ES šalių galutinių kainų vidurkis per mėnesį augo 4 proc. – nuo 27,2 iki 28,3 ct/kWh.

Latvijoje galutinės elektros kainos buitiniams vartotojams rugsėjį buvo 28 ct/kWh, Estijoje – 22,9 ct/kWh.

REKLAMA

Mažiausią galutinę kainą už elektrą ES buitiniai vartotojai spalį mokėjo Vengrijoje, Maltoje bei Bulgarijoje (10,2–15,4 ct/kWh), didžiausią kainą mokėjo Belgijoje, Airijoje ir Vokietijoje (39,2–44,4 ct/kWh).

2026 m. sausio–spalio laikotarpiu vidutinė galutinė elektros kaina buitiniams vartotojams Lietuvoje siekė 28,7 ct/kWh, Latvijoje – 26 ct/kWh, Estijoje – 21,4 ct/kWh. 2025 m. per tą patį laikotarpį galutinių kainų vidurkis mūsų šalyje buvo 25,3 ct/kWh.

REKLAMA

ES šalių galutinių kainų vidurkis šiemet per dešimt mėnesių – 26,2 ct/kWh.

Elektros energijos dedamoji galutinės elektros kainos struktūroje Lietuvoje spalį siekė 16,3 ct/kWh, buvo 4 proc. didesnė nei rugsėjį, kai siekė 15,67 ct/kWh.

ES šalių vidurkis šiemet – 15,6 ct/kWh, Latvijoje – 14,4 ct/kWh, Estijoje – 11,5 ct/kWh.

Galutinės elektros kainos struktūroje elektros energijos dedamoji spalį Lietuvos buitiniams vartotojams sudarė 52 proc. – 3 proc. punktais mažiau už ES šalių vidurkį, kuris buvo 55 proc., šalyse narėse svyravo nuo 14 proc. Vengrijoje iki 82 proc. Kipre.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų