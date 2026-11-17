Tuo metu Latvijoje per savaitę vidutinė elektros kaina sumažėjo 13 proc. iki 231,84 euro už MWh, o Estijoje – 9 proc. iki 169,41 euro už MWh. Vis dėlto, bendrovės teigimu, spartesnį kainų kritimą ribojo 7 proc. padidėjęs elektros vartojimas, pasiekęs aukščiausią lygį nuo šių metų vasario.
„Nors praėjusi savaitė Baltijos šalyse prasidėjo itin aukštomis elektros kainomis, antroje jos pusėje kainų mažėjimą paskatino išaugusi vėjo elektrinių gamyba. Per savaitę ji padidėjo 55 proc., o tai padidino elektros pasiūlą rinkoje ir prisidėjo prie kainų mažėjimo“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Komercijos departamento vadovas Mantas Kavaliauskas.
„Elektrum Lietuva“: išaugus vėjo elektrinių gamybai, elektros kaina sumažėjo 15 proc.
Bendrovės duomenimis, bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę padidėjo 7 proc. ir siekė 609 GWh. Lietuvoje suvartota 281 GWh elektros energijos – 10 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje vartojimas išaugo 3 proc. iki 155 GWh, o Estijoje padidėjo 8 proc. ir siekė 172 GWh.
Elektros energijos gamyba Baltijos šalyse augo 20 proc. – iš viso pagaminta 527 GWh. Lietuvoje gamyba padidėjo 49 proc. iki 246 GWh, Latvijoje pagaminta 133 GWh elektros energijos – 6 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę, o Estijoje gamyba padidėjo 12 proc. iki 148 GWh.
Per savaitę Lietuva pasigamino 87 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Tuo metu Latvijoje ir Estijoje šis rodiklis siekė po 86 proc.
Iš viso Baltijos šalys pasigamino 87 proc. regione suvartotos elektros energijos.